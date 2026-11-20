Πανεπιστήμια: Σφοδρή κριτική για τις αλλαγές στα ΑΕΙ – «Ιδιωτικά υποκατάστατα χαμηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων»

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Με αφορμή το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, η παράταξη ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την Ανώτατη Εκπαίδευση ασκεί η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, κάνοντας λόγο για μια συστηματική προσπάθεια αποδυνάμωσης του δημόσιου πανεπιστημίου μέσα από διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις την περίοδο 2019–2026.

Με αφορμή το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, η παράταξη υποστηρίζει ότι οι αλλαγές που προωθήθηκαν τα τελευταία επτά χρόνια δεν αποτελούν μεμονωμένες μεταρρυθμίσεις, αλλά εντάσσονται σε έναν ενιαίο πολιτικό σχεδιασμό που, όπως καταγγέλλει, αλλοιώνει τον δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό χαρακτήρα των ΑΕΙ.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, το νέο μοντέλο διοίκησης των ιδρυμάτων, οι αλλαγές στο πειθαρχικό πλαίσιο και οι εργασιακές συνθήκες των πανεπιστημιακών. Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών θέτει παράλληλα ζήτημα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων για τα μη κρατικά ΑΕΙ και προειδοποιεί για περαιτέρω υποβάθμιση της ακαδημαϊκής αυτονομίας και της δημοκρατικής λειτουργίας των πανεπιστημίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Αν η κλασική σκηνή από την ελληνική ταινία «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο» (1959) αποτυπώνει την τέλεια αλυσίδα συλλογικής μετάθεσης ευθυνών όπου κανείς δεν είδε τι συνέβη, η επταετής νομοθετική πορεία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (2019–2026) συνιστά μια αδιάσπαστη ενότητα αλυσιδωτών θεσμικών παρεμβάσεων με σαφή στρατηγική και πλήρη ανάληψη ευθύνης:

Από την Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλη Διγαλάκη (2019–2021) που έφεραν τον ν. 4623/2019 (κατάργηση πανεπιστημιακού ασύλου), περάσαμε στην Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό ΑΕΙ Άγγελο Συρίγο (2021–2023) που έφεραν τον ν. 4777/2021 (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, Πανεπιστημιακή Αστυνομία, ανώτατη διάρκεια φοίτησης ν+2) και τον ν. 4957/2022 (Συμβούλια Διοίκησης, Εκτελεστικοί Διευθυντές, Ξενόγλωσσα Προπτυχιακά με δίδακτρα), ακολούθησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης (2023–2025, χωρίς διακριτό Υφυπουργό ΑΕΙ) που έφερε τον αντισυνταγματικό ν. 5094/2024 (ιδιωτικά κολέγια-«πανεπιστήμια» / ΝΠΠΕ κατά παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος, εταιρείες ΑΕΙ με ιδιώτες), και φτάσαμε σήμερα στη Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης Νίκο Παπαϊωάννου (2025–2026) που αφού έφεραν τον ν. 5224/2025 (αυστηροποίηση πειθαρχικού δικαίου, άρση κριτηρίων αδειοδότησης ΝΠΠΕ), καταθέτουν τώρα (5 Νοεμβρίου 2026) το νέο πολυνομοσχέδιο-σκούπα.

Η σταδιακή αποδόμηση του δημόσιου πανεπιστημίου, με επίκεντρο την αντισυνταγματική παράκαμψη του άρθρου 16, είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής με λογική κλιμάκωσης και όξυνσης των επιζήμιων επιδράσεων στα δημόσια ΑΕΙ.

Αλλεπάλληλοι νόμοι, όπου μέχρι να γίνει κατανοητή η προηγούμενη ρύθμιση, ερχόταν η επόμενη: ο ένας νομοθετούσε το «ήπιο» προστάδιο και ο επόμενος το κλιμάκωνε, μέχρι η αλλοίωση του δημόσιου, δωρεάν και δημοκρατικού χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης να αποτελεί το νέο πλαίσιο αναφοράς που οδηγεί σε μια θεσμικά επαγόμενη αλλαγή κουλτούρας. Αντί η πολιτική ηγεσία να επενδύσει στην ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, θεσμοθετεί ιδιωτικά υποκατάστατα χαμηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, αντιμετωπίζει τους διδάσκοντες ως ελαστικοποιημένο και φθηνό εκπαιδευτικό προσωπικό, εγκαθιστά ένα εταιρικό μοντέλο διοίκησης που υποβαθμίζει τη Σύγκλητο και αποδυναμώνει την άμεση δημοκρατική λογοδοσία προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, και χρησιμοποιεί τους δείκτες των διεθνών κατατάξεων (rankings) ως εργαλεία τυποποιημένης αποδοτικότητας στην έρευνα σύμφωνα με τις παραγγελίες της αγοράς, εις βάρος της βασικής επιστήμης.