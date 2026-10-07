ΔΟΕ: 24ωρη απεργία σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

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Η κινητοποίηση αφορά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, με τη ΔΟΕ να θέτει στο επίκεντρο τα εκπαιδευτικά κενά και τις υποχρεωτικές υπερωρίες, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιεί και η ΟΛΜΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σε 24ωρη απεργία καλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά εκπαιδευτικούς σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία και αποτελεί την πρώτη πανελλαδική απεργιακή δράση της ΔΟΕ για το νέο σχολικό έτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα κενά εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία, αλλά και ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και τις εργασιακές συνθήκες.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις πραγματοποιεί και η ΟΛΜΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχοντας προγραμματίσει κυλιόμενες μονόωρες και τρίωρες στάσεις εργασίας έως τις 30 Οκτωβρίου. Βασικές αιχμές των κινητοποιήσεων είναι οι υποχρεωτικές υπερωρίες και το ζήτημα της αξιολόγησης.

Οι υποχρεωτικές υπερωρίες στο επίκεντρο

Το ζήτημα των υποχρεωτικών υπερωριών θέτει εκ νέου ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Βουρδουμπάς, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αξιοποιείται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών που παραμένουν στα σχολεία.

Σε δήλωσή του στο alfavita.gr, ζητά την ανάκληση του μέτρου, ασκώντας κριτική στην πολιτική του υπουργείου Παιδείας και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κενά. Όπως υποστηρίζει, οι υποχρεωτικές υπερωρίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, αντί να αντιμετωπιστούν με προσλήψεις.