Απεργία 25 Νοεμβρίου: Τι ισχύει για τα σχολεία – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Πίνακας περιεχομένων

Η πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 25 Νοεμβρίου επηρεάζει σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και ακτοπλοΐα, ενώ εκκρεμούν οι αποφάσεις για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η απεργία της 25ης Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων, των δημόσιων υπηρεσιών και των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, δημιουργεί νέα δεδομένα για εργαζομένους, μαθητές, γονείς και επιβάτες, καθώς η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των επιμέρους κλάδων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στην εκπαίδευση, όπου η συμμετοχή δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών ενδέχεται να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του ημερήσιου προγράμματος. Την ίδια ώρα, στην ακτοπλοΐα έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις για 24ωρες κινητοποιήσεις, ενώ για τις αστικές συγκοινωνίες δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν θα υπάρξει πλήρης διακοπή της λειτουργίας τους ή περιορισμός των δρομολογίων.

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τα σχολεία

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία δεν συνεπάγεται γενικευμένη αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια ενδέχεται να λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο πρόγραμμα, ανάλογα με το πόσοι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν και κατά πόσο θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση των προγραμματισμένων μαθημάτων.

Οι αλλαγές μπορεί να αφορούν τόσο τη διάρκεια παραμονής των μαθητών στο σχολείο όσο και τη διεξαγωγή συγκεκριμένων διδακτικών ωρών. Δεν αποκλείεται, επομένως, ορισμένα τμήματα να παρουσιάσουν κενά στο πρόγραμμά τους ή να χρειαστεί οι μαθητές να αποχωρήσουν νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα.

Για τον λόγο αυτό, οι οικογένειες καλούνται να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις διευθύνσεις των σχολείων, προκειμένου να γνωρίζουν εγκαίρως εάν και με ποιον τρόπο θα επηρεαστεί η λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Πότε καταχωρίζονται απουσίες και τι ισχύει για την προσέλευση

Η πραγματοποίηση της απεργίας δεν απαλλάσσει αυτομάτως τους μαθητές από την υποχρέωση να προσέλθουν στο σχολείο. Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση, η προσέλευση πρέπει να πραγματοποιηθεί κανονικά, ακόμη και αν αναμένονται αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των διδακτικών ωρών που ακυρώνονται εξαιτίας της συμμετοχής εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση. Για τις ώρες κατά τις οποίες δεν πραγματοποιείται μάθημα για τον συγκεκριμένο λόγο, δεν καταγράφονται απουσίες στους μαθητές.

Αντίθετα, η παρουσία μαθητών σε συλλαλητήριο δεν αποτελεί από μόνη της λόγο δικαιολόγησης των απουσιών τους. Επομένως, οι δύο περιπτώσεις διαχωρίζονται ως προς την καταχώριση και τη δικαιολόγηση των απουσιών.

Πλοία: Οι αποφάσεις των ναυτεργατών για την 25η Νοεμβρίου

Στην ακτοπλοΐα, δύο ναυτεργατικές ενώσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε αποφάσεις απεργιακής συμμετοχής, διαμορφώνοντας συνθήκες πιθανών ακυρώσεων και μεταβολών στα προγραμματισμένα ταξίδια.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) έχει αποφασίσει πανελλαδική 24ωρη απεργία, η οποία αφορά κάθε κατηγορία πλοίων. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) έχει εξαγγείλει απεργία διάρκειας 24 ωρών σε παναττικό επίπεδο, με την απόφαση να περιλαμβάνει και τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική.

Παρά τις συγκεκριμένες αποφάσεις, δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί κοινή απεργιακή απόφαση από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ). Οι ταξιδιώτες που διαθέτουν εισιτήρια για τη συγκεκριμένη ημερομηνία χρειάζεται να αναζητήσουν ενημέρωση από την εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν ή από το πρακτορείο τους, ώστε να διαπιστώσουν εάν το δρομολόγιό τους θα πραγματοποιηθεί.

Μετρό, λεωφορεία και ηλεκτρικός: Τι παραμένει ανοιχτό

Σε εκκρεμότητα εξακολουθούν να βρίσκονται οι αποφάσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως το πρωί της 18ης Νοεμβρίου, δεν είχαν εντοπιστεί οριστικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια σωματεία σχετικά με τη λειτουργία των συγκοινωνιακών μέσων στις 25 Νοεμβρίου.

Η αβεβαιότητα αφορά το μετρό, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ), το τραμ, τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τον προαστιακό. Για κανένα από τα παραπάνω μέσα δεν έχει αποσαφηνιστεί το ωράριο εξυπηρέτησης των επιβατών την ημέρα της κινητοποίησης.

Μεταξύ των επιλογών που ενδέχεται να εξεταστούν από τα σωματεία περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε 24ωρη απεργία και η πραγματοποίηση στάσεων εργασίας. Η δεύτερη δυνατότητα συνδέεται και με την εξυπηρέτηση της μετακίνησης όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Δημόσιο: Ποιες συναλλαγές μπορεί να καθυστερήσουν

Η πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ αναμένεται να έχει αντίκτυπο και στην καθημερινή λειτουργία φορέων του Δημοσίου. Υπουργεία, υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και άλλες δημόσιες δομές περιλαμβάνονται στους χώρους όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση.

Ωστόσο, η έκταση των προβλημάτων δεν θα είναι απαραίτητα ίδια σε όλες τις υπηρεσίες, καθώς θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στην απεργία. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιηθούν με καθυστέρηση, ενώ προγραμματισμένα ραντεβού ενδέχεται να μετατεθούν.

Οι πολίτες που έχουν προγραμματίσει επίσκεψη σε δημόσια υπηρεσία για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου καλούνται να επικοινωνήσουν προηγουμένως με τον αρμόδιο φορέα, ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενη ταλαιπωρία.

Στις 10:30 η συγκέντρωση στην Αθήνα – Κινητοποιήσεις και στην περιφέρεια

Πέρα από τις επιπτώσεις στη λειτουργία υπηρεσιών και συγκοινωνιών, η απεργία θα συνοδευτεί από συγκεντρώσεις εργαζομένων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Για την Αθήνα, το σημείο συνάντησης των απεργών έχει καθοριστεί στα Προπύλαια, με ώρα έναρξης της συγκέντρωσης τις 10:30 το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία συμμετέχει και η εκπαιδευτική κοινότητα.