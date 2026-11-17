Γενική απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Αναλυτικά τα αιτήματα

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Σε 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου εργαζόμενοι τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν λάβει η ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στο απεργιακό μέτωπο συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και εκατοντάδες πρωτοβάθμια σωματεία, με βασικό αντικείμενο τις μισθολογικές διεκδικήσεις, την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η κινητοποίηση αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι διεκδικήσεις αφορούν τόσο τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας όσο και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στη στεγαστική επιβάρυνση και την ανάγκη ενίσχυσης του εισοδήματος.

Ποιοι συμμετέχουν

Στον δημόσιο τομέα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, καλώντας τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών της περιλαμβάνονται οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Στον ιδιωτικό τομέα, το απεργιακό κάλεσμα υποστηρίζεται από 26 Εργατικά Κέντρα, 12 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Λογιστών, Φαρμάκου και Τύπου – Χάρτου, ενώ συνεχίζονται οι αποφάσεις συμμετοχής από επιμέρους κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία.

Αιτήματα

· Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, που να καλύπτουν τις απώλειες της αγοραστικής μας δύναμης.

· Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού & του ΜΚ 2025-2026

· Kατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης

· Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στον ιδιωτικό τομέα.

· «Ξεπάγωμα» της διετίας 2016 – 17, με χορήγηση του ΜΚ.

· Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

· Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).

· Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα στην Υγεία, την Παιδεία, τους ΟΤΑ, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και την Ασφάλιση – Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

· Γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

· Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια: Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης – Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης.

· Προστασία της λαϊκής στέγης: Καθορισμός ανώτατου πλαφόν στα ενοίκια και πλήρης απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

· Υπεράσπιση της μονιμότητας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση. Μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

· Κατάργηση των αυταρχικών και τιμωρητικών διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου.

· ΟΧΙ στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.