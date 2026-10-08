ΑΣΕΠ: «Παράθυρο» για προσλήψεις σε Δήμο της Αττικής – Οι 15 θέσεις χωρίς ειδικά προσόντα

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Η προκήρυξη ΣΟΧ 4/2026 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού προβλέπει οκτάμηνες συμβάσεις για οδηγούς, προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων και συνοδούς απορριμματοφόρων. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.

Στην πρόσληψη 20 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2026, στο πλαίσιο της κάλυψης αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν οδηγούς, προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων και συνοδούς απορριμματοφόρων, με τη διάρκεια των συμβάσεων να ορίζεται στους οκτώ μήνες. Μάλιστα, για τις 15 από τις συνολικά 20 θέσεις δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, γεγονός που επιτρέπει τη συμμετοχή υποψηφίων χωρίς συγκεκριμένο τίτλο σπουδών.

ΑΣΕΠ: Πώς κατανέμονται οι 20 θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι προσλήψεις κατανέμονται στις ακόλουθες ειδικότητες:

5 θέσεις ΔΕ Οδηγών, με κωδικό θέσης 101.

7 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, με κωδικό θέσης 102.

8 θέσεις ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, με κωδικό θέσης 103.

Όλες οι θέσεις έχουν ως έδρα τη Δάφνη, ενώ οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση – Τα απαραίτητα προσόντα

Για τις θέσεις των οδηγών απαιτείται η κατοχή κατάλληλου τίτλου σπουδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ανακοίνωση, καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αντίστοιχης κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου σε ισχύ.

Η προκήρυξη προβλέπει επίσης δυνατότητα συμμετοχής υποψηφίων με προσόντα επικουρίας, εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από όσους διαθέτουν τα κύρια απαιτούμενα προσόντα.

Αντίθετα, για τις θέσεις προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων και συνοδών απορριμματοφόρων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ενώ κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα έως 70 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Πώς θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων

Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια μοριοδότησης του ΑΣΕΠ.

Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται ο χρόνος ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών όπου απαιτείται, η επαγγελματική εμπειρία και τα προβλεπόμενα κριτήρια αναπηρίας.

Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά μονάδες ανά μήνα, έως και 84 μήνες. Για τις θέσεις της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα, ενώ για τις θέσεις οδηγών απαιτείται συναφής εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

ΑΣΕΠ: Πώς και πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να το υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected].

Αυτοπροσώπως στα γραφεία του Δήμου.

Μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεωρημένη υπογραφή στην εξουσιοδότηση.

Ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Δάφνης – Υμηττού, Έλλης 16 και Κανάρη, Τ.Κ. 17235, Δάφνη, υπόψη κ. Δημητράντζου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2132037870.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ηλεκτρονική υποβολή, καθώς η αίτηση πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή. Αιτήσεις χωρίς υπογραφή δεν γίνονται δεκτές.

Επιπλέον, ο Δήμος παρέχει οδηγίες για την κρυπτογράφηση των αρχείων που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Πότε ξεκινά η προθεσμία των αιτήσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερολογιακών ημερών.

Η έναρξή της καθορίζεται από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον Δήμο και στην επίσημη ιστοσελίδα του, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα.

Στο κείμενο της προκήρυξης δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δάφνης – Υμηττού και την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για την προθεσμία και τα απαραίτητα έντυπα συμμετοχής.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ