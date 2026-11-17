Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: Βγήκαν τα ονόματα για 2.820 θέσεις

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Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Γ’ φάσης προσλήψεων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Στην πρόσληψη συνολικά 2.820 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και κατανέμονται ως εξής:

1. Προσλήψεις 1.720 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 47 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και

(β) 780 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 81 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

(β) 802 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση και

(γ) 6 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τέσσερις (4) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης, εκ των οποίων τρεις (3) στη Γενική Εκπαίδευση και ένας (1) στην Παράλληλη Στήριξη.

2. Προσλήψεις 1.079 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Παράλληλα, το Υπουργείο προχωρά στην πρόσληψη 1.079 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών και της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις κατανέμονται ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 17

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 53

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 6

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 1

Στις ομάδες ΕΠΑΛ → 244

Στις ομάδες γενικών σχολείων → 758

Επίσης, διατίθενται για πρόσληψη στα ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων 2 αναπληρωτές.

Σημειώνεται ότι για 26 θέσεις που είχαν διατεθεί προς κάλυψη δεν βρέθηκαν διαθέσιμοι υποψήφιοι.

3. Προσλήψεις 19 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Στο πλαίσιο της στελέχωσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται επιπλέον 19 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ των οποίων:

7 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

12 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις 54/ΔΕΔΗΜΩΣ/20.08.2026 και 53/ΔΕΔΗΜΩΣ/14.08.2026.

Οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 23 έως και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις Γενικής Παιδείας

Προσλήψεις ΣΜΕΑ

Προσλήψεις Μουσικά

Προσλήψεις ΕΕΠ ΕΒΠ

Προσλήψεις ΔΗΜΩΣ Γενικής Παιδείας

Προσλήψεις ΔΗΜΩΣ ΕΑΕ