Ποντίκια σε Ειδικό Σχολείο: Γιατί μπήκε «λουκέτο» για μία εβδομάδα – Τι απαντά ο δήμαρχος για τις καταγγελίες

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Μετά τις καταγγελίες για ποντίκια στο 1ο Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αχαρνών, ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός εξηγεί γιατί αποφασίστηκε το προσωρινό κλείσιμο του σχολείου, πού εντοπίστηκαν τα τρωκτικά και πότε αναμένεται να επιστρέψουν οι μαθητές.

Διευκρινίσεις για την παρουσία τρωκτικών στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αχαρνών, που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος, έδωσε ο δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, απαντώντας στις καταγγελίες και στις ανησυχίες που προκλήθηκαν για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι τα ποντίκια εντοπίστηκαν αρχικά στον χώρο της στέγης και όχι μέσα στις σχολικές αίθουσες, ενώ εξήγησε ότι η απόφαση να παραμείνει κλειστό το σχολείο για μία εβδομάδα ελήφθη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες μυοκτονίας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το σχολικό συγκρότημα θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει την Τρίτη.

Πού εντοπίστηκαν τα τρωκτικά – Η απάντηση του δημάρχου

Σύμφωνα με τον Σπύρο Βρεττό, το πρόβλημα έγινε γνωστό στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες τον Οκτώβριο, όταν η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τον Δήμο για την παρουσία τρωκτικών.

Όπως εξήγησε, το σχολικό συγκρότημα διαθέτει κεραμοσκεπή, ενώ ανάμεσα στη στέγη και στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου υπάρχει ψευδοροφή.

Στο ενδιάμεσο αυτό τμήμα της κατασκευής εντοπίστηκαν τα ποντίκια, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση εξειδικευμένης εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος Αχαρνών.

Η εταιρεία προχώρησε στην τοποθέτηση παγίδων και ειδικών υλικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος και να ξεκινήσει η αντιμετώπισή του.

Ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε σημεία στα οποία δεν είχαν πρόσβαση μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την κατάσταση των εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχολείο διαθέτει πολύ καλές υποδομές και καλώντας όσους εκφράζουν αμφιβολίες να επισκεφθούν τον χώρο.

Ιδιαίτερα κατηγορηματικός εμφανίστηκε ως προς την εικόνα που δημιουργήθηκε για την παρουσία ποντικιών μέσα στις τάξεις.

«Για να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά έκαναν μάθημα και κυκλοφορούσαν ποντίκια μέσα στις τάξεις. Μην τρελαθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί αποφασίστηκε να κλείσει το Ειδικό Σχολείο

Αναφερόμενος στην απόφαση προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του σχολείου, ο Σπύρος Βρεττός εξήγησε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτούσε εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν όσο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξειδικευμένη εταιρεία ενημέρωσε τον Δήμο ότι ήταν απαραίτητο να διακοπεί η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για τουλάχιστον πέντε ημέρες, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις με αποτελεσματικό τρόπο.

Έπειτα από τη συγκεκριμένη εισήγηση, αποφασίστηκε το σχολείο να παραμείνει κλειστό για μία εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αντιμετώπισης των τρωκτικών.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στις εργασίες απολύμανσης που είχαν προηγηθεί τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο των αντίστοιχων παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αχαρνών.

Όπως διευκρίνισε, η απολύμανση αποτελεί διαφορετική διαδικασία από τη μυοκτονία, η οποία απαιτεί ειδικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της παρουσίας ποντικιών.

Τι ανέφερε για το ποντίκι που εμφανίστηκε κοντά στις τουαλέτες

Ο Σπύρος Βρεττός τοποθετήθηκε και για περιστατικό κατά το οποίο εντοπίστηκε ποντίκι σε χώρο του σχολείου κοντά στις τουαλέτες.

Σύμφωνα με την εξήγηση που έδωσε, το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο δήμαρχος συνέδεσε την εμφάνιση του τρωκτικού στον συγκεκριμένο χώρο με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνταν στο σχολικό συγκρότημα, επιμένοντας ότι η αρχική εστία του προβλήματος βρισκόταν στην περιοχή της στέγης.

«Την Τρίτη το σχολείο θα ανοίξει» – Οι διαβεβαιώσεις για την επαναλειτουργία

Ο δήμαρχος Αχαρνών εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με την επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Όπως δήλωσε, η επαναλειτουργία του σχολείου έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, με βάση τις διαβεβαιώσεις που έχει λάβει από την εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες.

«Την Τρίτη το σχολείο θα ανοίξει και έχω την εγγύηση της εταιρείας απολυμάνσεων ότι το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά. Εδώ είμαστε να το παρακολουθήσουμε», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά το διάστημα της προσωρινής διακοπής των μαθημάτων δεν πραγματοποιούνται μόνο εργασίες μυοκτονίας, αλλά και πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις στο κτίριο.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν μονώσεις και παρεμβάσεις στην κεραμοσκεπή, με στόχο να περιοριστούν οι πιθανότητες να εμφανιστούν εκ νέου τρωκτικά στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος.

Ο Σπύρος Βρεττός υποστήριξε ότι ο Δήμος θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αχαρνών, με τη δημοτική αρχή να επιμένει ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα και να τοποθετεί την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες την Τρίτη.