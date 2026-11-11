Φοιτητής λιποθύμησε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Καταγγελίες για την απουσία γιατρού στο ίδρυμα
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Οι φοιτητές στρέφουν την προσοχή στις ελλείψεις του Ιατρείου του ιδρύματος, το οποίο λειτουργεί μόλις έξι ώρες την εβδομάδα.
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό λιποθυμίας φοιτητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς, σύμφωνα με καταγγελία εκπροσώπων της ΠΑΣΠ, δεν υπήρχε διαθέσιμος γιατρός στον χώρο του ιδρύματος, προκειμένου να του παρασχεθούν άμεσα οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.
Με ανακοίνωσή τους, οι φοιτητές καταγγέλλουν το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου, το οποίο, όπως επισημαίνουν, λειτουργεί μόλις έξι ώρες την εβδομάδα, και κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης του ιδρύματος.
Παράλληλα, ζητούν μόνιμη παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό του Ιατρείου, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών.
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