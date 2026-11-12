Πανελλήνιες: Καταγγελία Πολάκη και για άλλον υφυπουργό που πήρε μόρια ως αθλητής παίζοντας σε έναν αγώνα

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Ο τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι υπάρχει πληροφορία και για δεύτερο υφυπουργό, ο οποίος φέρεται να εξασφάλισε μόρια εισαγωγής στη Νομική Κομοτηνής χάρη στη συμμετοχή του σε σχολικό αγώνα βόλεϊ, όπου σημείωσε έναν πόντο.

Αιχμές κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης μέσω βίντεο που ανήρτησε. Ο τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε μάλιστα πληροφορία σχετικά με άλλον υφυπουργό της κυβέρνησης σχετικά με την περαιτέρω μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Μου ήρθε και άλλη μία πληροφορία που λέει ότι υπάρχει και άλλος υφυπουργός σήμερα ο οποίος όταν ήταν στη Γ’ Λυκείου συμμετείχε σε έναν αγώνα, έβαλε 1 πόντο στο βόλεϊ και με αυτό πήρε κάποια μόρια που τον έβαλαν στη Νομική Κομοτηνής», τόνισε.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αφηγήθηκε όλα όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση Τσαβδαρίδη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είχε το θράσος ο Τσαβδαρίδης να βγει και να πει πως δεν έκανε χρήση η κόρη μου το 10% και τώρα σπουδάζει στην Κύπρο ενώ βγήκε στη δημοσιότητα ότι έκανε χρήση του δικαιώματος για να πάρει και να χρησιμοποιήσει αυτό το 10%. Πού σπουδάζει η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη; Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Λευκωσίας γράφτηκε στην Ιατρική. Και γιατί γράφτηκε στην Κύπρο και όχι στο αντίστοιχο παράρτημα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας εδώ;» διερωτάται ο κ. Πολάκης και εξηγεί «γιατί το εδώ παράρτημα για να κρατήσει τα προσχήματα μετά τον χαμό που προκλήθηκε και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ζητάει για να σε γράψει στην Ιατρική να έχεις πιάσει τη βάση της εισαγωγής, που δεν την έπιασε. Ενώ το ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Λευκωσία ζητά απλά να έχεις έναν βαθμό στο απολυτήριο που τον είχε συγκεντρώσει από το Αρσάκειο. Και έτσι ένας άνθρωπος, που έκανε όσα έκανε στερώντας τη θέση από κάποιον άλλον, πάει και γράφεται στην Ιατρική στην Κύπρο και αύριο θα γυρίσει σαν άριστος γιατρός. Αυτή είναι η κατάντια στην οποία οδηγείται η ελληνική κοινωνία. Για αυτό πρέπει αν καταργηθούν και θα πρέπει να υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή μετά από όλα τα σκάνδαλα που έχουν προκύψει.

»Γιατί μου ήρθε μία πληροφορία ότι και άλλος υφυπουργός σήμερα ο οποίος όταν ήταν στην Γ’ λυκείου συμμετείχε σε έναν αγώνα έβαλε έναν πόντο σε σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ και αυτός πήρε τα μόρια, με τα οποία μπήκε στη Νομική Κομοτηνής. Και έτσι σπούδασε δικηγόρος».

Ο Παύλος Πολάκης καταλήγει λέγοντας πως «όλο αυτό το πλαίσιο πρέπει να επανεξεταστεί. Δεν γίνεται εδώ να γράφεσαι και να αποτυγχάνεις και εκεί μόνο με τα λεφτά σου στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας να γυρνάς ως γιατρός να εξασκήσεις την Ιατρική εναντίον του ελληνικού πληθυσμού».