Πανελλήνιες: Δικαίωση οι αλλαγές στη μοριοδότηση αθλητών σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ – Ζητά πιο αυστηρό πλαίσιο

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Η ανακοίνωση της κυβέρνησης για αλλαγές στο σύστημα μοριοδότησης των μαθητών-αθλητών που εισάγονται στα Πανεπιστήμια αποτελεί, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, σημαντική δικαίωση των παρεμβάσεών της για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στον σχολικό αθλητισμό.

Η Ομοσπονδία χαιρετίζει την πρόθεση εξορθολογισμού, ζητά ωστόσο ουσιαστικές και όχι επιφανειακές αλλαγές, προειδοποιώντας για την αντίδραση συμφερόντων που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το ισχύον σύστημα. Παράλληλα, προτείνει την έναρξη θεσμικού διαλόγου, με στόχο η μοριοδότηση να αφορά αποκλειστικά αθλητές με πραγματικές διακρίσεις και εξαιρετικές επιδόσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: “Η κυβερνητική βούληση για αλλαγές στη μοριοδότηση είναι μεν θετική, αλλά θα είναι λάθος οι όποιες προσπάθειες εξορθολογισμού να είναι απλώς κοσμητικές, προκειμένου να μην θιγούν ισχυρά συμφέροντα. Ήδη Πρόεδρος αθλητικής Ομοσπονδίας με δηλώσεις του σε ΜΜΕ ζήτησε αύξηση (!!!) του αριθμού των μοριοδοτούμενων αθλητών, γεγονός που αποδεικνύει ότι κατεστημένα συμφέροντα του χώρου δεν θα επιτρέψουν εύκολα την εξυγίανση. Όπως είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, αν δεν μπει βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο, το βρώμικο κύκλωμα σχολείων (ιδιωτικών και δημόσιων), συλλόγων, μάνατζερς και Ομοσπονδιών θα συνεχίσει να λυμαίνεται το χώρο του σχολικού αθλητισμού, εκμεταλλευόμενο τα όνειρα και τις ελπίδες των παιδιών.

Η Ομοσπονδία ζητά την εκκίνηση διαλόγου με τη συμμετοχή τεχνοκρατών και εκπροσώπων φορέων για την μοριοδότηση. Θα καταθέσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας που θα κινούνται στο πλαίσιο της μοριοδότησης μόνο για πραγματικούς αθλητές-ταλέντα με εξαιρετικές επιδόσεις και διακρίσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, έτσι ώστε να περιοριστεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση των εκατοντάδων μοριοδοτηθέντων, πολλοί εκ των οποίων εξασφαλίζουν τα μόρια με αθέμιτες μεθόδους”.

Οι προτάσεις της ΟΙΕΛΕ για την μοριοδότηση των αθλητών μαθητών για εισαγωγή στα ΑΕΙ