Σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός: Εκδήλωση για την ασφάλεια των παιδιών

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Την έγκαιρη αναγνώριση και πρόληψη του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού, καθώς και τις προκλήσεις της ψηφιακής ασφάλειας για τα παιδιά, αναδεικνύει η διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026.

Η ζωή των παιδιών εξελίσσεται τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό κόσμο. Από το σχολείο έως το διαδίκτυο, ο εκφοβισμός εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους, ενώ η ψηφιακή πραγματικότητα δημιουργεί νέες προκλήσεις για την ασφάλεια και την ενεργό συμμετοχή τους. Πώς μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα τους πιθανούς κινδύνους και να διαμορφώνουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά;

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, 15:00–16:30, τη διαδικτυακή εκδήλωση «Σχολείο και ψηφιακός κόσμος: Πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά;», με επίκεντρο την έγκαιρη αναγνώριση και την πρόληψη του εκφοβισμού, την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών και τον κρίσιμο ρόλο των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που βρίσκονται δίπλα τους.

Η συζήτηση συνδέει τη γνώση με την καθημερινή πράξη: από τις διαφορετικές μορφές και τις ενδείξεις του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού μέχρι την πρόληψη στη σχολική τάξη και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν νέα άτομα με νοητική αναπηρία στο ψηφιακό περιβάλλον.

Γιατί να συμμετάσχετε;

Θα μάθετε να εντοπίζετε έγκαιρα τα σημάδια του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού και να αναγνωρίζετε τις διαφορετικές μορφές του.

Θα γνωρίσετε πρακτικές προσεγγίσεις πρόληψης που μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης.

Θα κατανοήσετε καλύτερα τις προκλήσεις της ψηφιακής ασφάλειας και προσβασιμότητας για νέα άτομα με νοητική αναπηρία και τον ρόλο του υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος.

Θα δείτε πώς η γνώση γίνεται πράξη, μέσα από παραδείγματα, μελέτη περίπτωσης και εκπαιδευτικό υλικό για την πρόληψη και τη διαχείριση περιστατικών.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες στον τομέα της αναπηρίας, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, εργαζόμενους/-ες στον τομέα της νεολαίας, γονείς και φροντιστές/-τριες, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιους φορείς, καθώς και σε κάθε άτομο που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας και της ψηφιακής ασφάλειας.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ