TRUST-AI-LEARN: Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο του Πανεπιστημίου Κρήτης

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Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο για την Έρευνα στην Εκπαίδευση και τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΨΑΚ) του ΠΑΚΕΚ-ΠΚ.

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού έργου TRUST-AI-LEARN – Trustworthy AI for Personalised Learning Pathways, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ERASMUS-EDU-2026-POL-EXP (European Policy Experimentations) του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόταση αξιολογήθηκε με πολύ υψηλή συνολική βαθμολογία σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόσκληση.

Πρόκειται για ένα τριετές έργο συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν μέλη του Εργαστηρίου ΤΑΛΩΣ και του Ινστιτούτου ΕΨΑΚ του ΠΑΚΕΚ-ΠΚ (ΕΥ: Ελένη Κατσαρού).

Επικεντρώνεται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση εξατομικευμένων μαθησιακών διαδρομών που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στόχος του είναι να διερευνήσει πώς η ΤΝ μπορεί να αξιοποιηθεί με παιδαγωγικά τεκμηριωμένο, συμπεριληπτικό και αξιόπιστο τρόπο για την ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, στον γραμματισμό, στη σχολική εκπαίδευση και στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι η τεχνολογική καινοτομία συνδέεται εξαρχής με ένα ισχυρό ηθικό και παιδαγωγικό πλαίσιο. Οι εφαρμογές εξατομικευμένης μάθησης θα συνδυάζουν προσαρμοζόμενο μαθησιακό περιεχόμενο, συνεχή ανατροφοδότηση και learning analytics, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, την ανθρώπινη εποπτεία, τη συμπερίληψη και τη συμμόρφωση με το EU AI Act και τον GDPR.

Η ευρωπαϊκή κοινοπραξία περιλαμβάνει 9 δικαιούχους και 16 συνεργαζόμενους εταίρους από 8 χώρες, συνδέοντας πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, σχολεία, φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης, δημόσιες εκπαιδευτικές αρχές και φορείς με τεχνογνωσία στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και στην ΤΝ.

Στις πιλοτικές εφαρμογές προβλέπεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.000 μαθητές και 100 εκπαιδευτικοί, ενώ επιπλέον 1.500 εκπαιδευτικοί θα προσεγγιστούν μέσω δράσεων επιμόρφωσης.

Το έργο TRUST-AI-LEARN επιδιώκει να παραγάγει συγκρίσιμα δεδομένα από διαφορετικά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ισότητα και τη δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής των προσωποποιημένων -μέσω ΤΝ- διαδρομών μάθησης.

Μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνονται μια ανοικτού κώδικα πλατφόρμα ΤΝ, εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς, μεγάλης κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές και συγκεκριμένες προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα.