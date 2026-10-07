Εκπαιδευτικοί: Πότε πληρώνονται μόνιμοι και αναπληρωτές – Όλες οι ημερομηνίες μέχρι τον Δεκέμβριο

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Αναλυτικά οι ημερομηνίες καταβολής της μισθοδοσίας για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, έως το τέλος του 2026.

Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ έως τον Δεκέμβριο

Για τις ημερομηνίες μισθοδοσίας μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ έως το τέλος του 2026, ενημερώνουν παραθέτοντας σχετικούς Πίνακες, οι Αιρετοί στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαίδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), Σεραφείμ Λάππας και Βασίλης Βούγιας.

Στους παρακάτω πίνακες περιλαμβάνονται οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμής μέχρι τη λήξη του 2026.

Μισθοδοσίες μόνιμων έως το τέλος του 2026

Ημερομηνία Ημέρα 12-10-2026 Δευτέρα 26-10-2026 Δευτέρα 12-11-2026 Πέμπτη 26-11-2026 Πέμπτη 10-12-2026 Πέμπτη 23-12-2026 Τετάρτη

Μισθοδοσίες αναπληρωτών έως το τέλος του 2026

Ημερομηνία Ημέρα 08-10-2026 Πέμπτη 09-11-2026 Δευτέρα 09-12-2026 Τετάρτη

Οι παραπάνω ημερομηνίες αφορούν μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Πώς γίνονται οι πληρωμές

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ πληρώνονται δύο φορές τον μήνα, για το Α’ και το Β’ δεκαπενθήμερο. Η μισθοδοσία καταβάλλεται στις 13 και 27 κάθε μήνα, ενώ τα χρήματα εμφανίζονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ πληρώνονται μία φορά τον μήνα. Η μισθοδοσία πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) και η προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής είναι η 10η κάθε μήνα. Στην πράξη, τα χρήματα πιστώνονται συνήθως στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της 9ης του μήνα.

Εάν η προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η καταβολή πραγματοποιείται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.