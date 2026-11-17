Αστυνομικοί έλεγχοι έξω από Δημοτικό σχολείο την ώρα του σχολάσματος – Τι καταγγέλλουν οι γονείς

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Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, με αφορμή αστυνομικό έλεγχο που, σύμφωνα με καταγγελία του, πραγματοποιήθηκε σε δύο γονείς έξω από το σχολικό συγκρότημα, την ώρα της αποχώρησης των μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα, παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σταμάτησαν τους δύο γονείς προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία τους, ενώ, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ζητήθηκε και σωματικός έλεγχος. Οι γονείς κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενη αστυνομική παρουσία στην περιοχή, υπενθυμίζοντας προηγούμενα περιστατικά που, όπως υποστηρίζουν, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, και ζητούν την απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων από τον χώρο γύρω από το σχολείο.

Αναλυτικά η καταγγελία του Συλλόγου Γονέων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών:

Όσο μέσα στο κτίριο του σχολείου τα παιδιά κάνουν πρόβες για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η αστυνομία αποφασίζει να κάνει έλεγχο στους γονείς έξω από το σχολείο «λόγω των ημερών».

Παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου και ακριβώς την ώρα που σχολάει το ολοήμερο, τζιπ της ομάδας ΟΠΚΕ σταματάει έξω από το σχολείο μας επί της οδού Πουλχερίας για να κάνει έλεγχο στοιχείων σε δύο γονείς του σχολείου που έρχονται να παραλάβουν τα παιδιά τους. Ενώ έχει χτυπήσει το κουδούνι και τα παιδιά είναι έτοιμα να αποχωρήσουν, οι αστυνομικοί επιλέγουν να κάνουν έλεγχο ταυτοτήτων, ενώ δεν διστάζουν να ζητήσουν και σωματικό έλεγχοž στο δρόμο του σχολείου, την ώρα του σχολάσματος!

Κι όλα αυτά όχι για πρώτη φορά, όχι κατ’ εξαίρεση!

Η στοχοποίηση του σχολείου μας δεν σταμάτησε ποτέ. Μετά τα δακρυγόνα και τις κρότου λάμψης παρουσία παιδιών του σχολείου μας τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2025, μετά τις παιδικές γιορτές, τα σχολικά αποκριάτικα πάρτι και τα καλοκαιρινά μπουγέλα υπό την επίβλεψη πάνοπλων ΟΠΚΕ και ΜΑΤ, μετά το ξυλοδαρμό γονέα του σχολείου μας στο λόφο Στρέφη, προστίθενται και αναιτιολόγητοι έλεγχοι λίγα μέτρα από την είσοδο του σχολείου.

Τι άλλο ακολουθεί;

Απαιτούμε την άμεση απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων έξω από τα σχολεία μας και από τη γειτονιά μας.