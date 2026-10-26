Απόπειρα κυβερνοεπίθεσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Οδηγίες προστασίας στους φοιτητές

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Νέος συναγερμός για την ψηφιακή ασφάλεια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), καθώς φοιτητές του Ιδρύματος βρέθηκαν στο στόχαστρο απόπειρας ηλεκτρονικής απάτης, με επιτήδειους να επιχειρούν να υποκλέψουν προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το περιστατικό έρχεται δύο χρόνια μετά τη σοβαρή κυβερνοεπίθεση που είχε δεχθεί το Πανεπιστήμιο, όταν περίπου 813 GB δεδομένων είχαν διαρρεύσει στο σκοτεινό διαδίκτυο.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι φοιτητές έλαβαν προειδοποίηση για την κυκλοφορία ύποπτου ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο εμφανίζεται ως επίσημη ειδοποίηση του Office 365 και τους καλεί να προχωρήσουν άμεσα σε δήθεν επαλήθευση του λογαριασμού τους.

Πίσω από την προειδοποίηση για επικείμενη κατάργηση του λογαριασμού κρύβεται, σύμφωνα με την ενημέρωση του Ιδρύματος, απόπειρα υποκλοπής των στοιχείων σύνδεσης.

Η «παγίδα» των 24 ωρών που απειλεί τους λογαριασμούς των φοιτητών

Το παραπλανητικό μήνυμα χρησιμοποιεί το λογότυπο του Office 365, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πρόκειται για αυθεντική ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των πανεπιστημιακών λογαριασμών.

Οι παραλήπτες ενημερώνονται ψευδώς ότι ο λογαριασμός τους πρόκειται να καταργηθεί, εκτός εάν πραγματοποιήσουν επαλήθευση μέσω συγκεκριμένου συνδέσμου μέσα σε 24 ώρες.

Η συγκεκριμένη προθεσμία χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης, προκειμένου οι φοιτητές να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο και να πληκτρολογήσουν τα στοιχεία πρόσβασής τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μήνυμα φαίνεται να αποστέλλεται από ηλεκτρονική διεύθυνση φοιτητή, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί εάν ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει παραβιαστεί.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο η υποκλοπή των στοιχείων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να επιτρέψει στους δράστες να επιχειρήσουν πρόσβαση και στην πλατφόρμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου.

Η προειδοποίηση του ΕΑΠ προς τους φοιτητές

Με μήνυμα που απέστειλε στους φοιτητές, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ξεκαθαρίζει ότι η ειδοποίηση περί κατάργησης του λογαριασμού αποτελεί μέρος ηλεκτρονικής απάτης.

Το Ίδρυμα προειδοποιεί ότι πρόκειται για απόπειρα phishing, δηλαδή ηλεκτρονικού «ψαρέματος», με σκοπό την απόσπαση κωδικών πρόσβασης.

Στην ενημέρωση επισημαίνεται ότι οι φοιτητές δεν πρέπει να ανοίξουν τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα ούτε να καταχωρίσουν προσωπικούς κωδικούς.

Παράλληλα, καλούνται να μην απαντήσουν στον αποστολέα, να χαρακτηρίσουν το μήνυμα ως απόπειρα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» και να το διαγράψουν.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι πάτησαν τον σύνδεσμο

Ιδιαίτερη οδηγία απευθύνεται στους φοιτητές που ενδέχεται να έχουν ήδη καταχωρίσει τα στοιχεία σύνδεσής τους μέσω του παραπλανητικού μηνύματος.

Το Πανεπιστήμιο τους καλεί να προχωρήσουν άμεσα σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης και να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία υποστήριξης Πληροφορικής.

Για την αναφορά του περιστατικού και την παροχή βοήθειας, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Δύο χρόνια μετά τη μεγάλη διαρροή δεδομένων

Η νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης καταγράφεται δύο χρόνια μετά την προηγούμενη σοβαρή κυβερνοεπίθεση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Εκείνο το περιστατικό είχε συνδεθεί με τη διαρροή περίπου 813 GB δεδομένων στο σκοτεινό διαδίκτυο, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα πληροφοριακά συστήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Στην παρούσα περίπτωση, πάντως, η ενημέρωση αφορά απόπειρα υποκλοπής κωδικών μέσω παραπλανητικού email και δεν επιβεβαιώνει νέα παραβίαση των κεντρικών συστημάτων του ΕΑΠ ή νέα διαρροή δεδομένων.

Το Πανεπιστήμιο εφιστά την προσοχή των φοιτητών, δίνοντας έμφαση στην αποφυγή ύποπτων συνδέσμων και στην άμεση προστασία των λογαριασμών τους.