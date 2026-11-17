Πότε πέφτει η Black Friday 2026: Η αγορά πατάει «γκάζι» – Οι 4 Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα μέχρι την Πρωτοχρονιά

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Σε τροχιά μεγάλων προσφορών μπαίνει η ελληνική αγορά, καθώς πλησιάζει η Black Friday 2026, με τις επιχειρήσεις να ετοιμάζουν τις εκπτωτικές τους ενέργειες και τους καταναλωτές να σχεδιάζουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στη μεγάλη ημέρα των εκπτώσεων, καθώς ακολουθούν η Cyber Monday και τέσσερις Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.

Η φετινή Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ακολουθεί η Cyber Monday, η οποία παραδοσιακά συνδέεται με σημαντικές προσφορές στις ηλεκτρονικές αγορές.

Ανάμεσα στις δύο ημερομηνίες μεσολαβεί η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά, δημιουργώντας ένα τετραήμερο αυξημένης αγοραστικής δραστηριότητας.

Την ίδια ώρα, το ημερολόγιο της αγοράς περιλαμβάνει ακόμη τρεις Κυριακές λειτουργίας μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων για το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων.

Black Friday 2026: Πότε ξεκινά ο «χορός» των εκπτώσεων

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Black Friday έχει αρχίσει, με την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου να αποτελεί την κορύφωση της φετινής εκπτωτικής περιόδου.

Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιμένουν μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να αναζητήσουν προσφορές.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις εκπτωτικές τους καμπάνιες πέρα από τη μία ημέρα, υιοθετώντας τη λεγόμενη Black Week.

Με αυτόν τον τρόπο, οι προσφορές αρχίζουν νωρίτερα και διαρκούν περισσότερες ημέρες, δίνοντας στις επιχειρήσεις μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την ενίσχυση των πωλήσεων και στους καταναλωτές περισσότερες ευκαιρίες για σύγκριση προϊόντων.

Στον σχεδιασμό των εκπτωτικών ενεργειών συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες λιανικής, πολυκαταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα, με στόχο να αξιοποιήσουν μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους του έτους.

Στις πρώτες θέσεις της αγοραστικής ζήτησης αναμένεται να βρεθούν τα προϊόντα τεχνολογίας, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, τα ρούχα, τα παπούτσια και τα είδη οικιακού εξοπλισμού.

Παράλληλα, αρκετά νοικοκυριά αξιοποιούν την Black Friday για να πραγματοποιήσουν νωρίτερα τις αγορές χριστουγεννιάτικων δώρων, επιδιώκοντας να περιορίσουν το κόστος της εορταστικής περιόδου.

Πάντως, οι καταναλωτές χρειάζεται να εξετάζουν προσεκτικά τις αναγραφόμενες τιμές και να συγκρίνουν τις προσφορές διαφορετικών επιχειρήσεων, καθώς μια διαφημιζόμενη έκπτωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για τη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή.

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για το ωράριο

Μία από τις ημερομηνίες που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, δύο ημέρες μετά την Black Friday.

Τη συγκεκριμένη ημέρα επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, προσφέροντας επιπλέον χρόνο για αγορές σε όσους δεν καταφέρουν να επισκεφθούν την αγορά την Παρασκευή ή το Σάββατο.

Επιχειρήσεις ενδέχεται να συνεχίσουν τις εκπτωτικές τους ενέργειες και την Κυριακή, παρατείνοντας τις προσφορές μέχρι τη Cyber Monday.

Ωστόσο, υπάρχει μία βασική διευκρίνιση: τα καταστήματα δεν υποχρεούνται να λειτουργήσουν.

Κάθε εμπορική επιχείρηση αποφασίζει εάν θα ανοίξει, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν εκ των προτέρων το ωράριο του καταστήματος που επιθυμούν να επισκεφθούν.

Το νομοθετικά επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας για τις συγκεκριμένες Κυριακές εκτείνεται από τις 11:00 έως τις 20:00. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι όλες οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.

Οι 4 Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα έως το τέλος του 2026

Η Κυριακή που ακολουθεί την Black Friday δεν είναι η μοναδική κατά την οποία επιτρέπεται η λειτουργία της αγοράς μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Συνολικά, προβλέπονται τέσσερις Κυριακές προαιρετικής λειτουργίας, οι οποίες συνδέονται τόσο με την εκπτωτική περίοδο του Νοεμβρίου όσο και με την αυξημένη εμπορική κίνηση των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι ημερομηνίες είναι:

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Η Κυριακή αμέσως μετά την Black Friday, με δυνατότητα συνέχισης των προσφορών.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026: Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης εμπορικής περιόδου.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις εορταστικές αγορές.

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή του έτους, λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν το αγοραστικό κοινό και εκτός του συνηθισμένου εβδομαδιαίου προγράμματος λειτουργίας.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία τον Δεκέμβριο, όταν παραδοσιακά αυξάνεται η επισκεψιμότητα στα εμπορικά καταστήματα λόγω των εορτών.

Cyber Monday 2026: Πότε έρχονται οι διαδικτυακές προσφορές

Μετά το τριήμερο της Black Friday, η προσοχή στρέφεται στη Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Η ημέρα αυτή είναι συνδεδεμένη κυρίως με τις αγορές μέσω Διαδικτύου και τις ειδικές προσφορές των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Παραδοσιακά, ιδιαίτερη θέση στις εκπτωτικές καμπάνιες έχουν τα προϊόντα τεχνολογίας, όπως κινητά τηλέφωνα, φορητοί και σταθεροί υπολογιστές, περιφερειακά, ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρικά είδη.

Πλέον, όμως, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην Black Friday και τη Cyber Monday δεν είναι τόσο σαφής όσο στο παρελθόν.

Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να διατηρούν τις ίδιες προσφορές για περισσότερες ημέρες ή να παρουσιάζουν νέες εκπτωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια του τετραημέρου.

Έτσι, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις μεταβολές των τιμών και να επιλέγουν πότε τους συμφέρει περισσότερο να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Απαραίτητος παραμένει ο έλεγχος των όρων κάθε προσφοράς, ώστε η τελική επιλογή να βασίζεται στο πραγματικό κόστος και όχι μόνο στο ποσοστό της διαφημιζόμενης έκπτωσης.

Χριστούγεννα 2026: Πότε θα ανακοινωθεί το εορταστικό ωράριο

Με την ολοκλήρωση της Black Friday και της Cyber Monday, η εμπορική αγορά θα περάσει σταδιακά στην περίοδο των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, τα καταστήματα λειτουργούν συνήθως με διευρυμένο ωράριο, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των καταναλωτών.

Το αναλυτικό εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων 2026 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, καθώς αναμένεται να προσδιοριστεί από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους.

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις τόσο μεταξύ διαφορετικών περιοχών όσο και μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό, όσοι σχεδιάζουν τις αγορές τους θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τις ώρες λειτουργίας, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που προηγούνται των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση, η Black Friday στις 27 Νοεμβρίου, η Cyber Monday στις 30 Νοεμβρίου και οι τέσσερις Κυριακές προαιρετικής λειτουργίας διαμορφώνουν ένα πυκνό πρόγραμμα αγορών για το τελευταίο διάστημα του 2026.

Για τις επιχειρήσεις πρόκειται για μία περίοδο με σημαντικές εμπορικές προσδοκίες, ενώ για τους καταναλωτές αποτελεί ευκαιρία να οργανώσουν εγκαίρως τις αγορές τους, αξιοποιώντας τις προσφορές χωρίς να παραβλέπουν τη σύγκριση τιμών και τον προγραμματισμό των εξόδων τους