Εκπαιδευτικοί: Νέα ευκαιρία για τετραετείς αποσπάσεις στο ΙΕΠ – Μέχρι πότε οι αιτήσεις
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Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τετραετείς αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αρ. Ι.Ε.Π. 18592/29.10.2026 (ΑΔΑ: 9Θ75ΟΞΛΔ-ΝΞΧ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών τετραετούς διάρκειας σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)»
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. 18989/12.11.2026 ( πράξη 87/12.11.2026 ΑΔΑ: 9Ε80ΟΞΛΔ-Ξ1Ν) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αριθμ. 18592/29.10.2026 (ΑΔΑ:9Θ75ΟΞΛΔ-ΝΞΧ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών τετραετούς διάρκειας σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έως και τη Δευτέρα 16.11.2026 και ώρα 15:00.
Παρακαλείσθε για την κοινοποίηση της παρούσας με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς σας, καθώς και στους φορείς εποπτείας σας.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής της.
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