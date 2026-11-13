Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο Μαθηματικό του ΕΚΠΑ – Τι αναφέρει η ανακοίνωση

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Κείμενο ανάληψης ευθύνης για τη βίαιη επίθεση σε μέλη της περιφρούρησης της ΑΡΑΣ που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου στο κτίριο του Μαθηματικού του ΕΚΠΑ, κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης, αναρτήθηκε στον ιστότοπο Indymedia.

Το κείμενο φέρει υπογραφή «Αναρχικοί/ές-Κομμουνιστές/ριες» και όχι το όνομα κάποιας συγκεκριμένης οργάνωσης, ενώ η επίθεση παρουσιάζεται ως απάντηση σε προηγούμενες συγκρούσεις, υπογραμμίζοντας πως «κομμάτι της περιφρούρησης της ΑΡΑΣ πήρε τη δίκαιη απάντηση που του άρμοζε».

Παράλληλα, διατυπώνονται απειλές για νέες επιθέσεις σε περίπτωση επανάληψης αντίστοιχων ενεργειών, ενώ η ομάδα αρνείται ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν φοιτητές που δεν συμμετείχαν στα επεισόδια.

«Τα όρια ανοχής μας απέναντι στους τραμπούκους της ΑΡΑΣ έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Ό,τι έχει προηγηθεί από αυτούς τους παρακρατικούς δεν θα ξεχαστεί, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το βγάλουν από τον δημόσιο διάλογο με ανακοινώσεις ξεπλύματος και θυματοποίησης της ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ. Οποιαδήποτε επιθετική κίνησή τους θα απαντιέται», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά το κείμενο όπως δημοσιεύτηκε στο Indymedia:

Στις 4 Νοεμβρίου στο Μαθηματικό, κομμάτι της περιφρούρησης της ΑΡΑΣ πήρε τη δίκαιη απάντηση που του άρμοζε.

Αυτός ο περιφερόμενος θίασος τραμπούκων, πάντοτε με παλούκια και εξοπλισμό μηχανής (κράνη, γάντια, ενισχυμένα μπουφάν μηχανής), αφού πρώτα επιβλήθηκε με τη βία στο εσωτερικό των ΕΑΑΚ, εκδιώχνοντας τις άλλες αριστερές δυνάμεις, έθεσε τον αντιεξουσιαστικό-αναρχικό χώρο, ξεκινώντας από τις σχολές, ως επόμενο στόχο του σχεδίου επιβολής και κυριαρχίας του. Διαχρονικά, η γκρούπα αυτή έχει ως μοναδικό σκοπό την αύξηση του αναλώσιμου ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμιά ουσιαστική αποτύπωση στο «κίνημα». Πουλάει ριζοσπαστικότητα και αγωνιστικότητα με στόχο να έχει αυτοδυναμία στα πανεπιστήμια, παίρνοντας τον ρόλο του κατασταλτικού μηχανισμού εντός αυτών, εκεί όπου ο Χρυσοχοΐδης και οι πρυτάνεις απέτυχαν.

Η ΑΡΑΣ δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης και, ευρύτερα, των από τα κάτω, εξυπηρετώντας πάντα τη δική της μικροπολιτική και τα συμφέροντα των κεφαλιών της, τα οποία αδιαμφισβήτητα είναι κομμάτι της άρχουσας τάξης (ο ιδρυτής και μέχρι και σήμερα καθοδηγητής της, Μελισσαρόπουλος, είναι γνωστός σε όλους πλέον ότι είναι CEO και μέτοχος της μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας ICAP, η οποία έχει ανοιχτή συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ. και την πρυτανεία του ΕΜΠ).

Σ’ αυτό το πλάνο εντάσσονται οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε στέκια μέσα σε σχολές, αλλά και προσωπικά σε αγωνιστές και αγωνίστριες, με αποκορύφωμα την κατασταλτική επίθεση στις 15 Νοεμβρίου 2025 στο Πολυτεχνείο. Εννοείται ότι η συγκεκριμένη γκρούπα ουδέποτε έχει παραταχθεί ή επιχειρήσει να επιτεθεί με τα ίδια μέσα και μένος απέναντι σε φασίστες και μπάτσους. Πλάι στη βία και στην επιβολή βρίσκεται πάντα το αναίσχυντο ψεύδος και η συκοφαντία, πολλές φορές με αιχμή την εργαλειοποίηση του έμφυλου ζητήματος, με κατασκευασμένα σενάρια επιστημονικής φαντασίας για υποτιθέμενες επιθέσεις σε αρασίτισσες. Την ίδια ώρα που παριστάνουν τους αντισεξιστές, κρύβουν και συγκαλύπτουν σωρεία σεξιστικών και παραβιαστικών συμπεριφορών, με καθημερινές σεξιστικές επιθέσεις εντός των σχολών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συγκάλυψη βιαστών στην Κρήτη, οι οποίοι είναι ακόμα και σήμερα μέλη της.

Όλο αυτό το διάστημα, αυτά τα τσουτσέκια έχουν πιάσει στο στόμα τους τον σύντροφο και ένοπλο πεσόντα αγωνιστή Κυριάκο Ξυμητήρη (και τα συντρόφια που έχουν φυλακιστεί-διωχθεί για την υπόθεση των Αμπελοκήπων), τους/τις συντρόφους/ισσες για την υπόθεση της ένοπλης ληστείας τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, τους/τις συντρόφους/ισσες για την υπόθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και τους/τις συντρόφους/ισσες που κατηγορούνται για τη σκευωρία της Μαρφίν, ενώ δεν παραλείπουν να συκοφαντούν συνεχώς συντρόφους μας με ονοματεπώνυμα και φωτογραφίες μέσα σε γενικές συνελεύσεις. Ως αναρχικοί/ές στεκόμαστε πάντα αλληλέγγυοι/ες δίπλα στα συντρόφια μας και στηρίζουμε κάθε δράση του ένοπλου αναρχικού επαναστατικού αγώνα, και κάθε λογής ρουφιάνος θα μας βρίσκει πάντοτε απέναντί του. Οι ίδιοι αρνούνται επαναστατικές πρακτικές που έχει χρησιμοποιήσει και το ένοπλο κομμουνιστικό κίνημα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα, και, αναζητώντας παντού πράκτορες και προβοκάτορες, συμπλέουν άριστα με την προδοτική στάση που κρατάει τις τελευταίες δεκαετίες το σύνολο της καθεστωτικής αριστεράς, η οποία το μόνο που κάνει είναι να επικαλείται την αστική δικαιοσύνη και δημοκρατικά δικαιώματα, αρνούμενη οποιοδήποτε ιλλεγκαλιστικό μέσο αγώνα.

Για τους παραπάνω λόγους και άλλους τόσους, συγκροτημένο σώμα συντροφισσών και συντρόφων, ο ένας δίπλα στην άλλη, ισοπεδώσαμε τη διμοιρία της ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ που βρισκόταν με κράνη, παλούκια και ενισχυμένα μπουφάν μηχανής στους διαδρόμους του Μαθηματικού. Ποτέ δεν μπήκαμε στον χώρο της γενικής συνέλευσης και κανείς άλλος φοιτητής δεν χτυπήθηκε, παρά μόνο όσοι έφεραν τον παραπάνω εξοπλισμό μάχης. Μια δεύτερη διμοιρία που επιχείρησε να κάνει κυκλωτική και να μας εγκλωβίσει με το κλείσιμο μιας μεταλλικής πόρτας πίσω μας, αντιμετωπίστηκε και αυτή αναλόγως. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν αυτά που αρμόζουν στους χαφιέδες και τα τσιράκια του κράτους. Τα ψέματα περί κοινών φοιτητών, οι οποίοι απλά διαβαίναν ή αράζανε με φίλους και ξαφνικά το δήθεν φούτερ τους πήρε φωτιά, να τα κρατήσετε για τους δημοσιογραφίσκους και τις μανάδες σας που τα πιστεύουν. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πως 7-8 τους αφήσαμε κάτω να βλέπουν τις πλάτες σας, καθώς καμιά 15άδα τρέχατε και κρυβόσασταν ανάμεσα σε φοιτητές, και οι γύρω σχολές δεν τόλμησαν να στείλουν εφεδρείες, όπως θα περιμένατε. Θα θέλαμε τα μεγαλύτερα μέλη της ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ να εξηγήσετε στους υπόλοιπους γιατί αφήσατε τους δικούς σας πίσω στο πάτωμα και γιατί δίνετε σε «ανήξερους» φοιτητές παλούκια και εξοπλισμό μάχης.

Καταλήγουμε πως τα όρια ανοχής μας απέναντι στους τραμπούκους της ΑΡΑΣ έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Ό,τι έχει προηγηθεί από αυτούς τους παρακρατικούς δεν θα ξεχαστεί, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να το βγάλουν από τον δημόσιο διάλογο με ανακοινώσεις ξεπλύματος και θυματοποίησης της ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ. Οποιαδήποτε επιθετική κίνησή τους θα απαντιέται.