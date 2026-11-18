ΕΚΠΑ: «Λίφτινγκ» ασφαλείας σε 32 πανεπιστημιακά κτίρια – Πού κατευθύνονται 1,15 εκατ. ευρώ

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Σημαντικές παρεμβάσεις στην ασφάλεια και τις υποδομές της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ δρομολογούνται στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με νέα χρηματοδότηση ύψους 1,15 εκατ. ευρώ, την οποία ενέκρινε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται 32 πανεπιστημιακά κτίρια, στα οποία προβλέπονται εργασίες πυροπροστασίας, αναβάθμισης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ενίσχυσης των συστημάτων ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στα εργαστήρια Χημείας και Φαρμακευτικής. Η χρηματοδότηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό 23 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκτεταμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικής θωράκισης και ενεργειακής αναβάθμισης σε 32 κτιριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Τη χρηματοδότηση ύψους 1,15 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση, τη θωράκιση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (2026-2030) και στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εύρυθμη λειτουργία 32 κτιρίων της Σχολής, στα οποία καθημερινά σπουδάζουν, ερευνούν και εργάζονται χιλιάδες φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και ερευνητές.

Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη:

«Η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των ακαδημαϊκών μας χώρων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με τη χρηματοδότηση ύψους 1,15 εκατομμυρίων ευρώ για τη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, προχωράμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και πυροπροστασίας σε 32 κτιριακές υποδομές της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. Επενδύουμε συστηματικά, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, στη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και ενεργειακά αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων, ώστε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό να εργάζονται και να σπουδάζουν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες».

Οι τεχνικές εργασίες επικεντρώνονται στην πρόληψη κινδύνων και τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας:

Προστασία από ηλεκτρολογικά ατυχήματα: Θα τοποθετηθούν ειδικοί διακόπτες ασφαλείας (ρελέ διαρροής) στους ηλεκτρολογικούς πίνακες όλων των κτιρίων, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.

Σύγχρονη ανίχνευση διαρροών αερίου: Στα εργαστήρια του Χημικού και του Φαρμακευτικού Τμήματος θα αντικατασταθούν οι παλιοί ανιχνευτές αερίου με νέους, σύγχρονους ανιχνευτές φυσικού αερίου, προστατευμένους σε ειδικά μεταλλικά κουτιά.

Ενισχυμένη πυροπροστασία: Όλες οι επισκευές και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τους αυστηρότερους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας από πυρκαγιά.

Η νέα αυτή χρηματοδότηση εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ (για την περίοδο 2026-2030), με στόχο τον ριζικό εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού του Ιδρύματος.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα έχουν δρομολογηθεί ή ολοκληρωθεί μια σειρά από κομβικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ όπως η συντήρηση κτιρίων, αμφιθεάτρων και εργαστηρίων 2,15 εκατ. ευρώ, η ανακαίνιση κοινόχρηστων χώρων υγιεινής και προσβασιμότητα ΑμεΑ 1,5 εκατ. ευρώ, ενίσχυση του Συγκροτήματος Ευρίπου 235.000 ευρώ για στοχευμένες συντηρήσεις, επισκευές και αναβάθμιση της λειτουργικότητας στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στα Ψαχνά Ευβοίας καθώς και η αναβάθμιση Φοιτητικών Εστιών.