Κενά στα σχολεία: Ζητούνται άμεσες λύσεις για την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς

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Παρά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, οι ελλείψεις σε δασκάλους Γενικής Αγωγής παραμένουν, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας άμεσες ενέργειες για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Την άμεση έκδοση ειδικής πρόσκλησης για την κάλυψη των κενών σε δασκάλους ΠΕ70 ζητά η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς οι ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κυρίως στη Γενική Αγωγή εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τη λειτουργία των σχολείων, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Το αίτημα εστιάζει στην ανάγκη να καλυφθούν άμεσα οι θέσεις που παραμένουν ακάλυπτες, αντί να αναμένεται η επόμενη φάση προσλήψεων, με στόχο την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών.

“Δεν έχει νόημα να συνεχίζονται οι φάσεις προσλήψεων χωρίς να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα κενά που παραμένουν ακάλυπτα. Όταν οι ίδιες ελλείψεις εξακολουθούν να υπάρχουν, η επανάληψη της ίδιας διαδικασίας δεν εγγυάται ότι τα σχολεία θα στελεχωθούν εγκαίρως.” αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση ειδικής πρόσκλησης για τους δασκάλους ΠΕ70, ενεργοποιώντας τη διαδικασία δήλωσης των συγκεκριμένων ακάλυπτων θέσεων. Αντίστοιχη διαδικασία έχει εφαρμοστεί και για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), γεγονός που καθιστά εύλογο το αίτημα για αξιοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου και στην κάλυψη των αναγκών της Γενικής Αγωγής.

Η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα, ούτε να μετατίθεται από φάση σε φάση. Οι μαθητές δικαιούνται σταθερή εκπαιδευτική υποστήριξη και οι σχολικές μονάδες χρειάζονται τους εκπαιδευτικούς τους.