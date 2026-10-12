Προσλήψεις αναπληρωτών: Πότε έρχεται η Γ’ φάση – Τι είπε ο Παπαδομαρκάκης για τα κενά

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Η νέα φάση αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη των λειτουργικών κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί ο αριθμός των προσλήψεων.

Στις αρχές Νοεμβρίου τοποθετείται χρονικά η μεγάλη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία αδιόριστων Θεολόγων του κλάδου ΠΕ01.

Η συγκεκριμένη αναφορά αφορά χιλιάδες αναπληρωτές που αναμένουν την επόμενη μεγάλη διαδικασία προσλήψεων, καθώς προσδιορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα της Γ΄ φάσης. Μέσω αυτής αναμένεται να καλυφθεί σημαντικός αριθμός λειτουργικών κενών που παραμένουν στα σχολεία.

Στη συνάντηση, που έγινε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο πλαίσιο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των αδιόριστων Θεολόγων έξω από το υπουργείο Παιδείας, συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Κυριακή Στεφανίδου, Σοφία Μυλωνά, Κική Σπανούδη και Άννα Κοτζαμάνη, μαζί με εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ.

Θετικό το κλίμα της συνάντησης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομάδας Αδιόριστων Θεολόγων ΠΕ01, η συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με τους εκπροσώπους του κλάδου να παρουσιάζουν αναλυτικά τα προβλήματα που, όπως επισημαίνουν, παραμένουν άλυτα ακόμη και μετά τις προηγούμενες φάσεις προσλήψεων.

Από την πλευρά του Υπουργείου εκφράστηκε κατανόηση για τα αιτήματα του κλάδου, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό των θεολόγων ως προς την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ομάδα Αδιόριστων Θεολόγων, ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία ότι στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η μεγάλη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικών σε πολλές ειδικότητες, με την επικείμενη Γ΄ φάση να αναμένεται να καλύψει ανάγκες που δεν αντιμετωπίστηκαν μέσω των προηγούμενων προσλήψεων.

Ωστόσο, κατά τη συνάντηση δεν ανακοινώθηκε πόσοι αναπληρωτές θα προσληφθούν συνολικά. Ο τελικός αριθμός θα καθοριστεί από τα λειτουργικά κενά που θα καταγραφούν και θα εγκριθούν έως την έναρξη της διαδικασίας.

Η Ομάδα Αδιόριστων Θεολόγων ΠΕ01 αποτιμά θετικά το κλίμα της συνάντησης και αναμένει οι δεσμεύσεις που διατυπώθηκαν να γίνουν πράξη στις επόμενες φάσεις προσλήψεων. Όπως επισημαίνουν τα μέλη της, το αίτημά τους δεν αφορά κάποια προνομιακή μεταχείριση, αλλά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των σχολείων και των καταγεγραμμένων κενών στον κλάδο των Θεολόγων.

2.096 αναπληρώτες στην Β’ φάση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Β’ φάση προσλήψεων, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή και αφορά 2.096 νέους αναπληρωτές.

Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Βήμα-βήμα η διαδικασία ανάληψης

Η δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους θα γίνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των τοποθετήσεων των προσληφθέντων μέσω γραπτού μηνύματος SMS μια μέρα μετά στις 14Οκτωβρίου.

Η προθεσμία για την ανάληψη υπηρεσίας προβλέπεται από τη Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 , απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ και στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), ανά περίπτωση πρόσληψης. Eάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

– Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.