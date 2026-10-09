Προσλήψεις αναπληρωτών: Ανακοινώθηκαν 2.096 νέα ονόματα – Οι προθεσμίες για την ανάληψη υπηρεσίας μετά τη Β2 φάση

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Τέλος στην αγωνία χιλιάδων αναπληρωτών μπήκε μετά την εμβόλιμη φάση που ακολούθησε τη Β’, με την ανακοίνωση 2.096 νέων αναπληρωτών στην εκπαίδευση.

Σε 2.096 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ΔΗΜΩΣ προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α)​25 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη και

(β)​939 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α)​22 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη και

(β)​1000 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, είκοσι (20) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης, εκ των οποίων δεκαεννέα (19) στη Γενική Εκπαίδευση και ένας (1) στην Παράλληλη Στήριξη.

-Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Επισης, προσλαμβάνονται 86 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027, για την κάλυψη λειτουργικών κενών ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 20

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 12

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 4

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 50

Προσλήψεις στα ΔΗΜΩΣ

Ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προσλαμβάνονται 4 εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 53/ΔEΔΗΜΩΣ/14.08.2026 (ΑΔΑ: Ε7ΘΑ46ΝΚΠΔ-ΡΜΘ) Πρόσκλησης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Βήμα-βήμα η διαδικασία ανάληψης

Η δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους θα γίνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των τοποθετήσεων των προσληφθέντων μέσω γραπτού μηνύματος SMS μια μέρα μετά στις 14Οκτωβρίου.

Η προθεσμία για την ανάληψη υπηρεσίας προβλέπεται από τη Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 , απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ και στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), ανά περίπτωση πρόσληψης. Eάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

– Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σημείωση:

• Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

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