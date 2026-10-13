Προσλήψεις αναπληρωτών: Μέσα στο Νοέμβριο η Γ’ φάση – Τι είπε ο Βλάσης για την κάλυψη των κενών

Το ζήτημα τέθηκε στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή, ο οποίος έκανε λόγο για 16.343 κενά εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επισημαίνοντας τις σημαντικές ελλείψεις τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή.

Όπως δήλωσε ο κ. Βλάσης στη Βουλή: “Η δική μας υποχρέωση είναι πολύ συγκεκριμένη, να συνεχίσουμε μέχρι τα πραγματικά λειτουργικά προβλήματα των σχολείων να περιοριστούν όσο περισσότερο γίνεται. Οι ανάγκες ανακαταγράφονται και επανεκτιμούνται και μετά τη δεύτερη φάση ζητήσαμε από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να επιστρέψουν στον ΟΠΣΥΔ και να δηλώσουν τα απολύτως απαραίτητα και ανελαστικά κενά της γενικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων πρότυπων και πειραματικών σχολείων και αυτό το κάναμε πριν φτάσουμε στη γ΄ φάση, στην οποία αναφερθήκατε πιο πριν”