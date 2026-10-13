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Προσλήψεις αναπληρωτών: Μέσα στο Νοέμβριο η Γ’ φάση – Τι είπε ο Βλάσης για την κάλυψη των κενών

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
13/10/2026 - 10:31 (Τελευταία Ενημέρωση: 13/10/2026 - 10:36)
Προσλήψεις αναπληρωτών: Μέσα στο Νοέμβριο η Γ’ φάση – Τι είπε ο Βλάσης για την κάλυψη των κενών
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Τη διενέργεια νέας, μεγάλης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, την ώρα που ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής κάνει λόγο για χιλιάδες ακάλυπτα κενά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Την πραγματοποίηση μιας μεγάλης Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσα στον Νοέμβριο προανήγγειλε ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, επισημαίνοντας ότι τα κενά στα σχολεία εξακολουθούν να αποτελούν υπαρκτό πρόβλημα.

Το ζήτημα τέθηκε στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή, ο οποίος έκανε λόγο για 16.343 κενά εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επισημαίνοντας τις σημαντικές ελλείψεις τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή.

Όπως δήλωσε ο κ. Βλάσης στη Βουλή: “Η δική μας υποχρέωση είναι πολύ συγκεκριμένη, να συνεχίσουμε μέχρι τα πραγματικά λειτουργικά προβλήματα των σχολείων να περιοριστούν όσο περισσότερο γίνεται. Οι ανάγκες ανακαταγράφονται και επανεκτιμούνται και μετά τη δεύτερη φάση ζητήσαμε από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να επιστρέψουν στον ΟΠΣΥΔ και να δηλώσουν τα απολύτως απαραίτητα και ανελαστικά κενά της γενικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων πρότυπων και πειραματικών σχολείων και αυτό το κάναμε πριν φτάσουμε στη γ΄ φάση, στην οποία αναφερθήκατε πιο πριν”

Ο υφυπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε επίσης ότι η Γ’ φάση θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο και θα αφορά την κάλυψη μεγάλων κενών που έχουν καταγραφεί. “Δεν υπάρχουν για εμάς σχολεία δύο ταχυτήτων. Δεν υπάρχει σχολείο στο οποίο ένα κενό μετράει περισσότερο από το κενό σε ένα άλλο σχολείο. Είτε βρίσκεται κάποιος σε μεγάλη ή μικρή πόλη, είτε βρίσκεται στο νησί ή σε μια ορεινή περιοχή, είτε βρίσκεται σε γενικό, ειδικό, πρότυπο σχολείο, πειραματικό, «Ωνάσειο», εμάς η υποχρέωσή μας είναι η ίδια, είναι κοινή θέλουμε να συνεχίσουμε με προσλήψεις, με συνεχή καταγραφή των αναγκών και να κάνουμε όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για να μην υπάρχουν κενά στα σχολεία” ανέφερε ο κ. Βλάσης.

Δελής: 16.343 κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία παρά τις προσλήψεις

Από την πλευρά του ο κ. Δελής υποστήριξε ότι τα κενά εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού στα σχολεία,ανέρχονται στα 16.343. Ο Βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι περίπου 9.000 κενά εντοπίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 4.500 στη δευτεροβάθμια και 3.000 αφορούν ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Λείπουν περισσότεροι από 6.000 δάσκαλοι, περίπου 1.500 νηπιαγωγοί, σχεδόν 1.000 φιλόλογοι, 450 μαθηματικοί, 500 εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας, περισσότεροι από 500 γυμναστές και 300 μουσικοί. Στην ειδική αγωγή, σύμφωνα με το Γ. Δελή, το 30% των κενών στα ειδικά σχολεία δεν έχει καλυφθεί.

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Στην Κατηγορία: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

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