Προσλήψεις αναπληρωτών: Μέσα στο Νοέμβριο η Γ’ φάση – Τι είπε ο Βλάσης για την κάλυψη των κενών
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Τη διενέργεια νέας, μεγάλης φάσης προσλήψεων αναπληρωτών τον Νοέμβριο ανακοίνωσε ο υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, την ώρα που ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής κάνει λόγο για χιλιάδες ακάλυπτα κενά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Ο υφυπουργός Παιδείας ξεκαθάρισε επίσης ότι η Γ’ φάση θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο και θα αφορά την κάλυψη μεγάλων κενών που έχουν καταγραφεί. “Δεν υπάρχουν για εμάς σχολεία δύο ταχυτήτων. Δεν υπάρχει σχολείο στο οποίο ένα κενό μετράει περισσότερο από το κενό σε ένα άλλο σχολείο. Είτε βρίσκεται κάποιος σε μεγάλη ή μικρή πόλη, είτε βρίσκεται στο νησί ή σε μια ορεινή περιοχή, είτε βρίσκεται σε γενικό, ειδικό, πρότυπο σχολείο, πειραματικό, «Ωνάσειο», εμάς η υποχρέωσή μας είναι η ίδια, είναι κοινή θέλουμε να συνεχίσουμε με προσλήψεις, με συνεχή καταγραφή των αναγκών και να κάνουμε όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για να μην υπάρχουν κενά στα σχολεία” ανέφερε ο κ. Βλάσης.
Δελής: 16.343 κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία παρά τις προσλήψεις
Από την πλευρά του ο κ. Δελής υποστήριξε ότι τα κενά εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού στα σχολεία,ανέρχονται στα 16.343. Ο Βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι περίπου 9.000 κενά εντοπίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 4.500 στη δευτεροβάθμια και 3.000 αφορούν ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
Λείπουν περισσότεροι από 6.000 δάσκαλοι, περίπου 1.500 νηπιαγωγοί, σχεδόν 1.000 φιλόλογοι, 450 μαθηματικοί, 500 εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας, περισσότεροι από 500 γυμναστές και 300 μουσικοί. Στην ειδική αγωγή, σύμφωνα με το Γ. Δελή, το 30% των κενών στα ειδικά σχολεία δεν έχει καλυφθεί.
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