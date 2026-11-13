Μετά τα Ιταλικά, ανοίγει ο δρόμος και για την διδασκαλία Ισπανικών στα δημόσια σχολεία; Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να ενισχυθεί η πολυγλωσσία

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Η πρωτοβουλία καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση και να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 19 Νοεμβρίου 2026, στις 23:00.

Την ισότιμη ένταξη της ισπανικής γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, με διδασκαλία σε Γυμνάσια, Λύκεια και Δημοτικά, ζητούν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ40, γονείς, μαθητές και υποστηρικτές της ισπανικής γλώσσας. Με αφορμή την πιλοτική εισαγωγή των Ιταλικών στα Γενικά Λύκεια, στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, η ομάδα καλεί την Πολιτεία να συμπεριλάβει και τα Ισπανικά στη σχετική ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ήδη οι απαραίτητες ακαδημαϊκές υποδομές και καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 στις 23:00, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την ένταξη της ισπανικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο.

Ολόκληρη η παρέμβαση

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας να ενισχύσει την πολυγλωσσία στη δημόσια εκπαίδευση, επαναφέροντας πιλοτικά την ιταλική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα στα Γενικά Λύκεια (Άρθρο 48 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου), αποτελεί αναμφίβολα ένα θετικό βήμα. Ωστόσο, δημιουργεί ταυτόχρονα μια σημαντική ευκαιρία για την αποκατάσταση μιας διαχρονικής εκκρεμότητας: την ισότιμη ένταξη και της ισπανικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο.

Η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και θεσμικές υποδομές για να στηρίξει άμεσα ένα τέτοιο εγχείρημα. Συγκεκριμένα, λειτουργεί αυτόνομο πανεπιστημιακό Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), από το οποίο αποφοιτούν καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί. Οι πτυχιούχοι αυτοί ανήκουν στον κλάδο ΠΕ40 και συμμετέχουν ήδη κανονικά στις διαδικασίες και τους πίνακες του ΑΣΕΠ, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τους εκπαιδευτικούς της ιταλικής γλώσσας και όλους τους εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση.

Με δεδομένη τη διεθνή εμβέλεια της ισπανικής γλώσσας, η οποία αποτελεί μία από τις πλέον ομιλούμενες γλώσσες παγκοσμίως, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον μαθητών και γονέων, η συμπερίληψή της στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση θεωρείται αναγκαία . Για να υπάρξει ουσιαστική εκπαιδευτική συνέχεια, όμως, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ένταξή της τουλάχιστον στα Γυμνάσια, αν όχι και στα Δημοτικά σχολεία, όπως ακριβώς ισχύει για τις υπόλοιπες δεύτερες ξένες γλώσσες, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.

Κάλεσμα συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση

Η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου παραμένει ανοιχτή έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 23:00. Εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι και φοιτητές Ισπανικής Φιλολογίας, γονείς, πολίτες, και μαθητές, μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους ακολουθώντας τα εξής απλά βήματα:

Είσοδος στην πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης opengov.gr ( https://opengov.gr).

Επιλογή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο “Ενταξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Σύσταση οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας- Εκκλησιαστική Εκπαίδευση -Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση -Επαγγελματική εκπαίδευση -Ανώτατη εκπαίδευση -αθλητικά σωματεία – Επαγγελματικός, εργασιακός αθλητισμός και άλλες διατάξεις” και μετάβαση στο Άρθρο 48.

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Προτεινόμενο κείμενο παρέμβασης για τη διαβούλευση:

«Θετική η πρωτοβουλία για την ενίσχυση της πολυγλωσσίας στο δημόσιο σχολείο μέσω του Άρθρου 48. Ωστόσο, κρίνεται απολύτως αναγκαίο και απολύτως εφικτό να ενταχθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα και η ισπανική γλώσσα τόσο στα Λύκεια όσο και στα Γυμνάσια και Δημοτικά ως προπαρασκευαστική βάση, ισότιμα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες που διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα κατ’ επιλογίν (τα Γαλλικά και Γερμανικά). Η χώρα μας διαθέτει ήδη αυτόνομο πανεπιστημιακό Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ) και η νομοθετική ρύθμιση κρίνεται απολύτως απαραίτητη με δεδομένη τη διεθνή εμβέλεια των ισπανικών και τη μεγάλη ζήτηση από μαθητές και γονείς. ΖΗΤΟΥΜΕ τη συμπερίληψη της ισπανικής γλώσσας στη συγκεκριμένη ρύθμιση χωρίς την προϋπόθεση να έχουν διδαχτεί ήδη οι μαθητές την ισπανική γλώσσα σε προηγούμενες βαθμίδες εκπαίδευσης»

Ομάδα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ40, γονείς, πολίτες και μαθητές, φίλοι της ισπανικής γλώσσας