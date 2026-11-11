Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων: Παράταση αιτήσεων έως τις 16 Νοεμβρίου – Αλλαγές στην Αττική

Νίκος Τσούλιας*

Η σχολική αίθουσα με την πολύχρονη κρίση και τη σκληρή πανδημία δεν είναι πλέον η ίδια. Προβλήματα, κοινωνικά, οικογενειακά, οικονομικά, ψυχολογικά έχουν εισβάλλει στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ενισχύσουν την παιδαγωγική τους σκευή, για να αμβλύνουν τις τόσες και τόσες – και εν πολλοίς άγνωστες – επιπτώσεις των κρίσεων στον συναισθηματικό κόσμο των μαθητών.