Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων: Παράταση αιτήσεων έως τις 16 Νοεμβρίου – Αλλαγές στην Αττική
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Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω Ο.Π.ΣΥ.Δ. έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ενώ τροποποιούνται και ο αριθμός των εκπαιδευτικών και τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης στην Αττική.
Παράταση έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 δίνεται στην προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2026-2027.
Παράλληλα, με νέα υπουργική απόφαση τροποποιούνται ο αριθμός των εκπαιδευτικών και τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου:
Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 153676/Δ2/11-11-2026 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΣΦ746ΝΚΠΔ-ΓΦΔ) με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 151710/Δ2/06-11-2026 Υ.Α. (ΑΔΑ: 911Β46ΝΚΠΔ-0ΒΝ) «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2026-2027, στο Πλαίσιο της Πράξης “Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2026-2027”, με κωδικό ΟΠΣ 6063910 του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027”»:
- Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2026-2027, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.), ορίζεται η Δευτέρα 16-11-2026, αντί της Παρασκευής 13-11-2026.
- Τροποποιούνται ο αριθμός εκπαιδευτικών και τα Σ.Κ.Α.Ε. της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής του συνημμένου ΤΡΟΠ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_ΓΥΜΝ_2026_27.
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