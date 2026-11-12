Πανελλήνιες: Δικαιοσύνη για τους υποψηφίους και αξιόπιστη πιστοποίηση των αθλητικών διακρίσεων ζητάει το ΠΑΣΟΚ

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Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, στην την υπόθεση Τσαβδαρίδη, ζητώντας ην αναμόρφωση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια ζητά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, με αφορμή την υπόθεση του παραιτηθέντος υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Ο Στέφανος Παραστατίδης προτείνει αυστηρότερη πιστοποίηση της πραγματικής συμμετοχής των μαθητών σε αγώνες, ψηφιακές διασταυρώσεις στοιχείων και αποτελεσματικότερους ελέγχους. Παράλληλα, ζητά στοιχεία για τις εισαγωγές με πρόσθετη μοριοδότηση και τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Στέφανος Παραστατίδης, επισημαίνει ότι η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, μετά τις καταγγελίες για εικονική αθλητική συμμετοχή της κόρης του με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο, δεν αρκεί για να κλείσει το ζήτημα.

Η ερώτηση

Οι πρόσφατες καταγγελίες για εικονική συμμετοχή της κόρης του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, σε ομάδα χάντμπολ, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για εισαγωγή σε ΑΕΙ, , αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα πολιτικής και ηθικής τάξης για τον ίδιο αλλά και σοβαρά κενά αξιοπιστίας και διαφάνειας στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η αντιμετώπιση μιας μεμονωμένης υπόθεσης, ακόμα και μετά την αυτονόητη ανάληψη των πολιτικών ή άλλων ευθυνών, δεν αρκεί εφόσον παραμένουν τα θεσμικά κενά που επιτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων. Πρόκειται για ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι σε όλους τους υποψηφίους, αλλά και εμπιστοσύνης στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Το υφιστάμενο πλαίσιο δεν φαίνεται να διασφαλίζει επαρκώς ούτε την ουσιαστική και αξιόπιστη πιστοποίηση των αθλητικών διακρίσεων και της πραγματικής συμμετοχής των μαθητών στις σχετικές διοργανώσεις ούτε αποτελεσματικούς ελέγχους για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και την εγκύκλιο Φ.152/121702/Α5/17-9-2026 του Υπουργείου Παιδείας, οι αθλητές που κατακτούν την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες λαμβάνουν προσαύξηση μορίων 10%, 8% και 7% αντίστοιχα για τα πανεπιστημιακά τμήματα εκτός ΤΕΦΑΑ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ. Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες. Οι δικαιούχοι διεκδικούν πρόσθετες θέσεις, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, με τους όρους που ορίζει ο νόμος.

Η πρόσθετη αυτή μοριοδότηση προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα κατά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, ως αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών να συνδυάσουν τις σχολικές υποχρεώσεις με τις προπονήσεις και τους αγώνες. Απαιτούνται, ωστόσο, σαφείς προϋποθέσεις, πλήρης διαφάνεια και ουσιαστικοί έλεγχοι, ώστε να την αποκτούν μόνο όσοι πραγματικά τη δικαιούνται.

Στα ομαδικά αθλήματα, για παράδειγμα, ο νόμος απαιτεί συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη «συμμετοχή»; Πώς διαπιστώνεται η πραγματική συμμετοχή στην ομάδα και στις αγωνιστικές της δραστηριότητες; Ποιος ελέγχει την ακρίβεια των σχετικών βεβαιώσεων;

Η πρόσφατη υπόθεση αναδεικνύει, μάλιστα, μια κρίσιμη διάσταση του προβλήματος: ακόμη και όταν τηρούνται τυπικά οι αγωνιστικοί κανονισμοί, παραμένει το ερώτημα αν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διασφαλίζουν ουσιαστικά ότι η πρόσθετη μοριοδότηση απονέμεται σε μαθητές με πραγματική αθλητική συμμετοχή. Η νομιμότητα της εγγραφής σε ένα σωματείο και η αναγραφή σε φύλλα αγώνων δεν απαντούν από μόνες τους στο ζήτημα της αξιοπιστίας και της δικαιοσύνης του συστήματος μοριοδότησης.

Παρόμοια ζητήματα έχουν τεθεί και για τους σχολικούς αγώνες, με καταγγελίες για εικονικές εγγραφές μαθητών και χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Καθίσταται, επομένως, σαφής η ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του σχετικού πλαισίου, ώστε η Πολιτεία να διασφαλίσει ότι η πρόσθετη μοριοδότηση δεν μπορεί να αποκτηθεί μέσω εικονικών συμμετοχών ή άλλων καταχρηστικών πρακτικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: