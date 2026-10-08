Προσλήψεις αναπληρωτών: Καταγγελίες για άνιση αντιμετώπιση των Θεολόγων – Τι ζητά η ΟΛΜΕ

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Την πλήρη δημοσιοποίηση των λειτουργικών κενών και διαφάνεια στην κατανομή των πιστώσεων ζητά η ΟΛΜΕ, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις των Θεολόγων ΠΕ01. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 11:00, έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας προχωρούν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου οι αδιόριστοι Θεολόγοι ΠΕ01, διεκδικώντας προσλήψεις και πλήρη κάλυψη των λειτουργικών κενών στα σχολεία. Στο πλευρό τους τάσσεται η ΟΛΜΕ, η οποία ζητά διαφάνεια στην κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων και καταγγέλλει ότι, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες ελλείψεις εκπαιδευτικών, συνάδελφοι του συγκεκριμένου κλάδου παραμένουν εκτός εκπαίδευσης.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκφράζει τη στήριξή του στις διεκδικήσεις των αδιόριστων Θεολόγων, θέτοντας ζήτημα ισότιμης αντιμετώπισης του κλάδου ΠΕ01 στις επόμενες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών.

Παράλληλα, ζητά να σταματήσει η πρακτική κάλυψης πραγματικών κενών με υπερωρίες ή αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, όταν υπάρχουν ανάγκες για προσλήψεις Θεολόγων.

ΟΛΜΕ: Χιλιάδες κενά στα σχολεία, αδιόριστοι Θεολόγοι εκτός εκπαίδευσης

Η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι η υποστελέχωση των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, παρά τις προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι ανεπαρκείς προσλήψεις και η μη κάλυψη των πραγματικών αναγκών έχουν συνέπειες τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, την ώρα που παραμένουν χιλιάδες κενά στα σχολεία, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01 εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης.

Η Ομοσπονδία συνδέει την κατάσταση αυτή με την ανάγκη ουσιαστικής κάλυψης των λειτουργικών κενών και με τη διασφάλιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Ζητούν προσλήψεις Θεολόγων στις επόμενες φάσεις αναπληρωτών

Βασικό αίτημα της ΟΛΜΕ αποτελεί η άμεση και πλήρης κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών κενών του κλάδου ΠΕ01.

Η Ομοσπονδία ζητά να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών Θεολόγων στις επόμενες φάσεις, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης του συγκεκριμένου κλάδου κατά την κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων για προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ανάγκες των σχολείων πρέπει να αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό των προσλήψεων, χωρίς να παραμένουν ακάλυπτα πραγματικά λειτουργικά κενά.

Διαφάνεια στα κενά και στην κατανομή των πιστώσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΟΛΜΕ στην ανάγκη δημοσιοποίησης των στοιχείων που αφορούν τις ελλείψεις Θεολόγων.

Συγκεκριμένα, ζητά να γνωστοποιηθεί ο ακριβής αριθμός των λειτουργικών κενών ΠΕ01 ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης και περιοχή, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα των αναγκών.

Ταυτόχρονα, απαιτεί πλήρη διαφάνεια στα κριτήρια με τα οποία κατανέμονται οι διαθέσιμες πιστώσεις και πραγματοποιούνται οι προσλήψεις ανά κλάδο και ειδικότητα.

Με τον τρόπο αυτό, η Ομοσπονδία επιδιώκει να καταστεί σαφές πώς προσδιορίζονται οι ανάγκες και με ποια κριτήρια αποφασίζεται η κάλυψή τους.

«Όχι» στην κάλυψη κενών με υπερωρίες και αναθέσεις σε άλλες ειδικότητες

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει η ΟΛΜΕ αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Η Ομοσπονδία ζητά να μην υποκαθίστανται οι αναγκαίες προσλήψεις Θεολόγων από την ανάθεση υπερωριών ή μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, όταν υπάρχουν πραγματικά λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ01.

Το αίτημα αυτό εντάσσεται στη συνολική διεκδίκηση για επαρκή στελέχωση των σχολικών μονάδων, με βάση τις ανάγκες που καταγράφονται σε κάθε ειδικότητα.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ επαναφέρει το αίτημα για μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, ώστε η κάλυψη των αναγκών να μην περιορίζεται στις διαδοχικές φάσεις πρόσληψης αναπληρωτών.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Παιδείας

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεων, οι αδιόριστοι Θεολόγοι προχωρούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί, έξω από το Υπουργείο Παιδείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ δηλώνει τη στήριξή του στην κινητοποίηση και καλεί τις τοπικές ΕΛΜΕ, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, να συμμετάσχουν.

Η Ομοσπονδία ζητά την άμεση πραγματοποίηση των απαραίτητων προσλήψεων αναπληρωτών, την πλήρη κάλυψη των λειτουργικών κενών και τον προγραμματισμό μαζικών μόνιμων διορισμών.

«Κανένα πραγματικό κενό ακάλυπτο!», τονίζει στην ανακοίνωσή της, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για άμεσες προσλήψεις αναπληρωτών και μόνιμους διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.