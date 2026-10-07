Εκπαιδευτικοί: «Δεν αντέχουμε άλλο» – Μισθοί 850 ευρώ, κενά, επιθέσεις και πειθαρχικές διώξεις

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Πρόταση για κλαδική απεργία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στις 20 Οκτωβρίου καταθέτει το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών, με το μήνυμα «Οι εκπαιδευτικοί δεν αντέχουμε άλλο».

Η παράταξη κάνει λόγο για κατάσταση που «έχει φτάσει στα όριά της» και βάζει στο επίκεντρο τα κενά που παραμένουν στα σχολεία μετά από δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών, τους μισθούς, την επαγγελματική εξουθένωση, τη γραφειοκρατία και την προστασία των εκπαιδευτικών.

Το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών αποδίδει την κατάσταση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συνεχίζουν να συσσωρεύονται.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα κενά εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ακόμη και μετά τις δύο φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών παραμένουν πολλές ακάλυπτες ανάγκες, κυρίως στην Ειδική Αγωγή, στην Παράλληλη Στήριξη και σε ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Η πρόταση για την απεργία συνοδεύεται από ιδιαίτερα σκληρή περιγραφή των συνθηκών που, σύμφωνα με το Αυτόνομο Δίκτυο, αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί.

Στο επίκεντρο τοποθετείται η «απαξίωση» του ρόλου τους και αυτό που η παράταξη χαρακτηρίζει απουσία ουσιαστικής προστασίας απέναντι σε περιστατικά επιθετικότητας και αυθαιρεσίας.

Η ανακοίνωση επικαλείται χαρακτηριστικά τα πρόσφατα γεγονότα στα Άνω Λιόσια, υποστηρίζοντας ότι ανέδειξαν το ζήτημα της ασφάλειας των εκπαιδευτικών μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνεται, όταν ένας εκπαιδευτικός βρίσκεται αντιμέτωπος με περιστατικά εκφοβισμού ή επιθετικότητας, η διοίκηση και η Πολιτεία οφείλουν να παρέχουν έμπρακτη στήριξη.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο να απειλείται ακόμα και η ατομική μας ακεραιότητα»

Το Αυτόνομο Δίκτυο υποστηρίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απειλείται ακόμη και η ατομική ακεραιότητα των εκπαιδευτικών, ενώ κάνει λόγο για διαρκή στοχοποίηση μέσω απειλών, καταγγελιών και πειθαρχικών διαδικασιών.

«Το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργεί με απειλές και διώξεις», τονίζεται στην ανακοίνωση, με την παράταξη να ζητά ένα πλαίσιο που θα προστατεύει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την παιδαγωγική υπόσταση του εκπαιδευτικού.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι απαραίτητη, επισημαίνοντας όμως ότι πρέπει να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε σαφή όρια.

«Ο μισθός δεν φτάνει ούτε για τις πρώτες 20 μέρες»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση και για την οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών, την οποία χαρακτηρίζει «οικονομική εξαθλίωση».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Αυτόνομο Δίκτυο, η ακρίβεια, το κόστος των καυσίμων και η στεγαστική κρίση έχουν οδηγήσει σε ασφυκτική πίεση τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση.

«Ο μισθός μας δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι δεν φτάνει «ούτε για τις πρώτες 20 μέρες του μήνα».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για μέσο μισθό 1.200 ευρώ, ενώ για νεοδιόριστους και αναπληρωτές αναφέρονται αποδοχές 850 ευρώ, με την παράταξη να υποστηρίζει ότι οι τελευταίοι βρίσκονται αντιμέτωποι επιπλέον με την εργασιακή περιπλάνηση και την αβεβαιότητα.

Στο στόχαστρο και η γραφειοκρατία

Ένα ακόμη μέτωπο που ανοίγει η ανακοίνωση αφορά την επαγγελματική εξουθένωση και τον όγκο των διοικητικών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί.

Το Αυτόνομο Δίκτυο υποστηρίζει ότι ο καθημερινός γραφειοκρατικός φόρτος λειτουργεί σε βάρος του διδακτικού έργου, ενώ αναφέρεται ειδικά στις αλλαγές που, κατά την ανακοίνωση, αφορούν τους προϊσταμένους και διευθυντές των νηπιαγωγείων.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στο νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρει στους εκπαιδευτικούς αυξημένες ευθύνες και δυσχεραίνει σημαντικά την πραγματοποίησή τους.

Στις γραφειοκρατικές διαδικασίες που, σύμφωνα με την παράταξη, επιβαρύνουν επιπλέον τους εκπαιδευτικούς εντάσσονται ακόμη δράσεις όπως ο Ενεργός Πολίτης και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών ανακοινώνει ότι παίρνει την πρωτοβουλία να προτείνει κλαδική απεργία για τις 20 Οκτωβρίου.

Όπως υποστηρίζει, η κινητοποίηση δεν αφορά αποκλειστικά τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, αλλά συνολικά τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου, την ποιότητα της εκπαίδευσης και το δικαίωμα των μαθητών να εκπαιδεύονται σε ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον.

«Η σιωπή και η απάθεια δεν αποτελούν λύση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τι διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί

Στα αιτήματα που συνοδεύουν την πρόταση για απεργιακή κινητοποίηση περιλαμβάνονται αξιοπρεπείς μισθοί και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καθώς και ένα δημόσιο σχολείο που, όπως αναφέρεται, θα στηρίζει τους εκπαιδευτικούς αντί να τους εξαντλεί.

Ζητείται ακόμη προστασία της προσωπικότητας και της παιδαγωγικής υπόστασης των εκπαιδευτικών, μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών, ασφαλή σχολικά κτίρια και μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

«Δεν είμαστε αναλώσιμοι! Δεν είμαστε μόνοι. Θα αγωνιστούμε ενάντια στην απαξίωση και την εξουθένωσή μας», καταλήγει το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών.