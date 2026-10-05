Επίδομα παιδιού: Έκτακτη πληρωμή μέσα στον Οκτώβριο

Η ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. καταθέτει σειρά προτάσεων μετά την PISA 2025, από τη μείωση των μαθητών ανά τάξη σε 22-24 και την επανεξέταση των απουσιών έως την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα στο σχολείο, χωρίς εργασίες για το σπίτι.