Ηλιούπολη: Κλειστό την Τρίτη το 2ο Γυμνάσιο – Μαθητές αποχαιρετούν την διευθύντρια που πέθανε από ανακοπή

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Ηλιούπολη: Κλειστό το 2ο Γυμνάσιο την Τρίτη - Το «αντίο» των μαθητών στη διευθύντρια που πέθανε από ανακοπή από πτώση κεραυνού

Σε θλίψη έχει βυθιστεί η Ηλιούπολη μετά τον θάνατο της 50χρονης διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου, η οποία στις 22 Σεπτεμβρίου είχε καταρρεύσει στον δρόμο, έξω από το σχολικό συγκρότημα.

Ηεκπαιδευτικός υπέστη ανακοπή καρδιάς και αφού της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες περαστικοί, οι διασώστες του ΕΚΑΒ τής έκαναν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς η γυναίκα έφυγε από τη ζωή, με τα ακριβή αίτια να διερευνώνται.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την αποχαιρετούν αύριο Τρίτη υποσχόμενοι να μην ξεχάσουν το σπουδαίο της έργο.

Η κηδεία της είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης με την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα του 2ου Γυμνασίου να δίνει σύσσωμη το παρών στην εξόδιο ακολουθία καθώς το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.

Όπως ανακοινώθηκε «σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης αναστέλλεται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 η λειτουργία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης μετά την αδόκητη απώλεια της Διευθύντριάς του Βασιλικής Μαρίας Τζούβελη προκειμένου να παραστούν ο Σύλλογος Διδασκόντων, οι μαθητές/μαθήτριες και το βοηθητικό προσωπικό στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και το βοηθητικό προσωπικό με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούν τη Δ/ντρια του σχολείου μας Βασιλική Μαρία Τζούβελη, που κατέληξε ύστερα από σύντομη νοσηλεία. Ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική. Μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε το ήθος και την κουλτούρα όλων μας, η ηγεσία της ήταν «αλλαγή παραδείγματος».

Στη διάρκεια της σύντομης θητείας της κατάφερε πάρα πολλά. Με την εργατικότητα και την ηγετική της προσωπικότητα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Ανέδειξε το καλύτερο κομμάτι από τον καθένα και την καθεμία από εμάς, μας ένωσε και μας πρόσφερε ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, με την άοκνη παρουσία της, το βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης που την κατείχε, το χιούμορ και την ενσυναίσθησή της. Το σχολείο ανοίχτηκε στην τοπική κοινωνία, σχεδίασε και υλοποίησε εξαιρετικά σχέδια δράσης, δημιούργησε και λειτούργησε ζωγραφικούς ομίλους, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, οργάνωσε και στήριξε εικαστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, με τη στήριξη της «δικής μας Κικής», το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, το δικό μας σχολείο διαμόρφωσε τη δική του κουλτούρα μάθησης, ζωντάνιας, συμπερίληψης και εξωστρέφειας.

Κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας από την σχολική και τοπική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης. Το σχολείο βρίσκεται σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (Δήμο Ηλιούπολης, ΔΙΔΕ Α Αθήνας, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής) για να παράσχει βοήθεια και στήριξη σε όποιον/α μαθητή/τρια τη χρειαστεί. Σε όλους εμάς, όσοι και όσες τη γνωρίσαμε και τη ζήσαμε και την αγαπήσαμε, απομένει η βαριά ευθύνη όχι μόνο της διατήρησης της μνήμης της αλλά και της συνέχισης του έργου της και της πολύτιμης εμπειρίας και κληρονομιάς που αφήνει πίσω. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη θα λείψει πολύ και απ’ όλους/όλες»