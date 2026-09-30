Διαψεύδεται η είδηση περί θανάτου της 50χρονης διευθύντριας γυμνασίου

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Διάψευση για τον θάνατο της εκπαιδευτικού - Συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή της

Η 50χρονη εκπαιδευτικός του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης είχε πάθει ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Στη διάψευση της είδησης ότι έχασε τη μάχη για τη ζωή η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία είχε υποστεί ανακοπή την περασμένη Τρίτη έξω από δημοτικό σχολείο μετά από πτώση κεραυνού, προχώρησε η τοπική ιστοσελίδα ilioupolinews.

Νωρίτερα, είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι η εκπαιδευτικός έφυγε από τη ζωή.

«Η είδηση για την εκπαιδευτικό δεν ισχύει. Πέσαμε στην πλάνη της παραπληροφόρησης, ωστόσο η ευθύνη είναι όλη δική μας, καθώς έπρεπε να επιβεβαιώσουμε και από 3η δημοσιογραφική πηγή. Ζητάμε μια ειλικρινή συγγνώμη από την οικογένεια και τους αναγνώστες μας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη από μέρους μας και αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη του λάθους», αναφέρεται χαρακτηριστικά το εν λόγω site.