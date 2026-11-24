Εκπαιδευτικοί στο στόχαστρο γονέων: Στη Βουλή οι καταγγελίες για επιθέσεις, απειλές και ελλιπή προστασία στα σχολεία

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Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τα συναρμόδια υπουργεία ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για την ενεργοποίηση του θεσμού του «Νομικού Συμπαραστάτη», την κάλυψη των δικαστικών εξόδων

Στη Βουλήφέρνει η ΝΙΚΗ το ζήτημα των επαναλαμβανόμενων περιστατικών βίας, απειλών και εκφοβισμού σε βάρος εκπαιδευτικών από γονείς και κηδεμόνες, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις από τα αρμόδια υπουργεία σχετικά με την ασφάλεια στις σχολικές μονάδες και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Με αφορμή τα περιστατικά που έχουν καταγγελθεί εντός του 2026 στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στα Άνω Λιόσια, τίθενται σοβαρά ερωτήματα για τους μηχανισμούς πρόληψης των επιθέσεων, την άμεση προστασία των εκπαιδευτικών και την παροχή νομικής υποστήριξης με κρατική δαπάνη.

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης βρίσκεται και η πορεία υλοποίησης του εξαγγελθέντος θεσμού του «Νομικού Συμπαραστάτη» των εκπαιδευτικών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των νομοθετικών παρεμβάσεων του 2024 και του 2025 για την αντιμετώπιση της διατάραξης της λειτουργίας των σχολείων.

Με οκτώ ερωτήματα και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, η ΝΙΚΗ ζητά αναλυτικά στοιχεία για τα περιστατικά βίας κατά εκπαιδευτικών από το 2022 έως σήμερα, τις ποινικές διώξεις, τις δικαστικές αποφάσεις και τις ενέργειες των αρμόδιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Αναλυτικά η κοινοβουλευτική ερώτηση

α επαναλαμβανόμενα περιστατικά απειλών, εξυβρίσεων, εκφοβισμού και σωματικής βίας σε βάρος εκπαιδευτικών από γονείς προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολικών μονάδων και την αποτελεσματικότητα της κρατικής προστασίας.

Μόνο μέσα στο 2026 καταγγέλθηκαν τρία περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς γονέων σε διάστημα δεκαπέντε ημερών στο Ρέθυμνο, σωματική επίθεση σε προϊσταμένη νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια και απειλές εναντίον εκπαιδευτικών στα Χανιά. Τα περιστατικά αυτά, σε συνδυασμό με τις δημόσιες καταγγελίες εκπαιδευτικών οργανώσεων, δημιουργούν την εικόνα ενός προβλήματος που αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις.

Και όμως, με το άρθρο 33 του ν. 5090/2024 η κυβέρνηση αυστηροποίησε την ποινική αντιμετώπιση της διατάραξης της λειτουργίας των σχολείων, ενώ ακολούθησε νέα νομοθετική παρέμβαση με τον ν. 5224/2025. Παράλληλα, εξαγγέλθηκε η θεσμοθέτηση «Νομικού Συμπαραστάτη» για τους εκπαιδευτικούς.

Δύο χρόνια μετά την αρχική νομοθετική παρέμβαση, η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει τα αποτελέσματά της. Η αυστηροποίηση των ποινών δεν αρκεί όταν απουσιάζουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί πρόληψης, άμεσης προστασίας και νομικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών.

Η κατάσταση πλήττει ευθέως το κύρος του εκπαιδευτικού και υπονομεύει την παιδαγωγική του ελευθερία. Ένα σχολείο στο οποίο ο δάσκαλος ή ο καθηγητής φοβάται τις αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει η νόμιμη άσκηση των καθηκόντων του αδυνατεί να επιτελέσει απρόσκοπτα την αποστολή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Πόσα περιστατικά σωματικής βίας, απειλών, εξύβρισης και εκφοβισμού σε βάρος εκπαιδευτικών από γονείς ή κηδεμόνες έχουν καταγραφεί ανά έτος από το 2022 έως σήμερα; Να δοθούν τα στοιχεία ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, βαθμίδα εκπαίδευσης και κατηγορία περιστατικού, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους. Εάν δεν τηρούνται τέτοια στοιχεία, για ποιον λόγο δεν έχει οργανωθεί η συστηματική καταγραφή τους;

2. Σε πόσες υποθέσεις εφαρμόστηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα από την έναρξη ισχύος της; Πόσες υποθέσεις οδήγησαν σε σχηματισμό δικογραφίας, άσκηση ποινικής δίωξης και έκδοση δικαστικής απόφασης, και ποια συμπεράσματα αντλούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την αποτελεσματικότητα της διάταξης;

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα υπηρεσιακής και προσωπικής προστασίας λαμβάνονται αμέσως μετά την καταγγελία επίθεσης ή σοβαρής απειλής εναντίον εκπαιδευτικού; Υπάρχει δεσμευτικό πρωτόκολλο ενεργειών για τις σχολικές μονάδες και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με προσδιορισμένες αρμοδιότητες και προθεσμίες;

4. Έχει ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση και λειτουργία του εξαγγελθέντος «Νομικού Συμπαραστάτη» των εκπαιδευτικών; Εάν ναι, σε πόσες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης λειτουργεί, με ποια στελέχωση και πόσα αιτήματα έχει εξυπηρετήσει; Εάν όχι, ποιο είναι το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

5. Ποια νομική κάλυψη παρέχεται με κρατική δαπάνη στον εκπαιδευτικό που υφίσταται επίθεση, απειλή ή άλλη παράνομη ενέργεια εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων του; Προβλέπεται η άμεση νομική υποστήριξή του ως παθόντος και η κάλυψη των σχετικών δικαστικών εξόδων ή παραμένει υποχρεωμένος να αναζητά προστασία με προσωπική οικονομική επιβάρυνση;

6. Ποια διαδικασία ακολουθείται όταν ένας εκπαιδευτικός αποτελεί αντικείμενο επανειλημμένων καταγγελιών που τελικώς τίθενται στο αρχείο ή κρίνονται αβάσιμες; Υπάρχει μηχανισμός προστασίας από την αποδεδειγμένα καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων, χωρίς να περιορίζεται το νόμιμο δικαίωμα καταγγελίας των γονέων;

7. Ποιες συγκεκριμένες υπηρεσιακές ενέργειες πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας για τα καταγγελθέντα περιστατικά στο Ρέθυμνο τον Μάρτιο του 2026 και στα Χανιά τον Νοέμβριο του 2026; Ποια μέτρα προστασίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ελήφθησαν και διαπιστώθηκαν τυχόν παραλείψεις των αρμόδιων εκπαιδευτικών υπηρεσιών;

8. Προτίθεται η κυβέρνηση να θεσπίσει ενιαίο σύστημα καταγραφής επιθέσεων σε βάρος εκπαιδευτικών, διαδικασία άμεσης προστασίας των θυμάτων και δεσμευτικό πλαίσιο συνεργασίας σχολείου, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αστυνομικών αρχών; Εάν ναι, με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ποιους διαθέσιμους πόρους;