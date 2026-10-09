Νέο Λύκειο πριν από τις εκλογές; Τι αποκάλυψε ο Μητσοτάκης για ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές και μη κρατικά ΑΕΙ

Το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν οι προτάσεις για το νέο Λύκειο πριν από τις επόμενες εκλογές, την αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και την πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων έθεσε στο επίκεντρο των δηλώσεών του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή που έδωσε στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις αλλαγές που σχεδιάζονται στην εκπαίδευση, στη λειτουργία του ψηφιακού φροντιστηρίου και στις προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, περιγράφοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με αιχμή τα ΕΠΑΛ και τις σχολές μαθητείας. Όπως υποστήριξε, η προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης στις ανάγκες των επιχειρήσεων μπορεί να προσφέρει στους νέους περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΔΥΠΑ με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» για τη δημιουργία ακαδημίας κατάρτισης χειριστών μηχανημάτων έργου.

Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπεραμύνθηκε της σχετικής μεταρρύθμισης, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό, παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της. Παράλληλα, στάθηκε στις δυνατότητες προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό τόσο από τα μη κρατικά όσο και από τα δημόσια ΑΕΙ, ενώ υποστήριξε ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα των πανεπιστημίων σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις και τη διεθνή τους παρουσία.

Νέο Λύκειο, ΕΠΑΛ και μη κρατικά πανεπιστήμια