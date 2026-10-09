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Νέο Λύκειο πριν από τις εκλογές; Τι αποκάλυψε ο Μητσοτάκης για ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές και μη κρατικά ΑΕΙ

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
09/10/2026 - 16:38
Νέο Λύκειο πριν από τις εκλογές; Τι αποκάλυψε ο Μητσοτάκης για ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές και μη κρατικά ΑΕΙ
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Τις επόμενες παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, με έμφαση στην αλλαγή του Λυκείου, την αναβάθμιση των ΕΠΑΛ και την ανάπτυξη των μη κρατικών πανεπιστημίων, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν οι προτάσεις για το νέο Λύκειο πριν από τις επόμενες εκλογές, την αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και την πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων έθεσε στο επίκεντρο των δηλώσεών του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε συνέντευξή που έδωσε στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις αλλαγές που σχεδιάζονται στην εκπαίδευση, στη λειτουργία του ψηφιακού φροντιστηρίου και στις προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, περιγράφοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με αιχμή τα ΕΠΑΛ και τις σχολές μαθητείας. Όπως υποστήριξε, η προσαρμογή της επαγγελματικής κατάρτισης στις ανάγκες των επιχειρήσεων μπορεί να προσφέρει στους νέους περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΔΥΠΑ με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» για τη δημιουργία ακαδημίας κατάρτισης χειριστών μηχανημάτων έργου.

Αναφερόμενος στα μη κρατικά πανεπιστήμια, υπεραμύνθηκε της σχετικής μεταρρύθμισης, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό, παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή της. Παράλληλα, στάθηκε στις δυνατότητες προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό τόσο από τα μη κρατικά όσο και από τα δημόσια ΑΕΙ, ενώ υποστήριξε ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα των πανεπιστημίων σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις και τη διεθνή τους παρουσία.

Νέο Λύκειο, ΕΠΑΛ και μη κρατικά πανεπιστήμια

Στη συνέντευξη, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο παρουσίασε ως δωρεάν υποστηρικτικό εργαλείο για μαθητές και οικογένειες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το σημερινό σύστημα προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές απαιτεί πρόσθετη υποστήριξη.

Για την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσε ότι αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση για την εκπαίδευση, ενώ, αναφερόμενος στην επαγγελματική κατάρτιση, υποστήριξε ότι οι νέοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πιστοποιημένες ειδικότητες με επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές καλύτερων αποδοχών, χωρίς το πανεπιστημιακό πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική διαδρομή επαγγελματικής αποκατάστασης.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η μεταρρύθμιση προχωρά, παρά τις νομικές και τεχνικές δυσκολίες, και έκανε λόγο για «μάχες οπισθοφυλακών». Επικαλέστηκε, επίσης, τα αγγλόφωνα προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων και τη δυνατότητά τους να προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό.

Τέλος, αναφέρθηκε στις καταλήψεις και στα περιστατικά παρεμπόδισης της ακαδημαϊκής λειτουργίας, υποστηρίζοντας ότι τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν γίνει πιο εξωστρεφή και ότι η κυβέρνηση έχει κερδίσει τη μάχη για την αντιμετώπιση των καταλήψεων.

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Στην Κατηγορία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

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