Νέο Λύκειο πριν από τις εκλογές; Τι αποκάλυψε ο Μητσοτάκης για ΕΠΑΛ, Πανελλαδικές και μη κρατικά ΑΕΙ
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Τις επόμενες παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, με έμφαση στην αλλαγή του Λυκείου, την αναβάθμιση των ΕΠΑΛ και την ανάπτυξη των μη κρατικών πανεπιστημίων, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στη συνέντευξη, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο παρουσίασε ως δωρεάν υποστηρικτικό εργαλείο για μαθητές και οικογένειες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το σημερινό σύστημα προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές απαιτεί πρόσθετη υποστήριξη.
Για την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσε ότι αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση για την εκπαίδευση, ενώ, αναφερόμενος στην επαγγελματική κατάρτιση, υποστήριξε ότι οι νέοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν πιστοποιημένες ειδικότητες με επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές καλύτερων αποδοχών, χωρίς το πανεπιστημιακό πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική διαδρομή επαγγελματικής αποκατάστασης.
Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η μεταρρύθμιση προχωρά, παρά τις νομικές και τεχνικές δυσκολίες, και έκανε λόγο για «μάχες οπισθοφυλακών». Επικαλέστηκε, επίσης, τα αγγλόφωνα προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων και τη δυνατότητά τους να προσελκύουν φοιτητές από το εξωτερικό.
Τέλος, αναφέρθηκε στις καταλήψεις και στα περιστατικά παρεμπόδισης της ακαδημαϊκής λειτουργίας, υποστηρίζοντας ότι τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν γίνει πιο εξωστρεφή και ότι η κυβέρνηση έχει κερδίσει τη μάχη για την αντιμετώπιση των καταλήψεων.
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