Στις ηλεκτρονικές κάλπες οι εκπαιδευτικοί: Τι πρέπει να προσέξουν πριν από τις εκλογές αιρετών

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΠΕ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ψηφίζοντας ξεχωριστά για καθένα από τα τρία υπηρεσιακά συμβούλια, με δυνατότητα επιλογής έως δύο υποψηφίων ανά κάλπη.

Με αναλυτικό οδηγό που δημοσιοποίησε η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσαφηνίζονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί πριν προσέλθουν στην ηλεκτρονική κάλπη: από την αποστολή των προσωπικών συνδέσμων ψηφοφορίας και τη συμμετοχή των αναπληρωτών έως τη διαδικασία καταχώρισης της ψήφου και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στους εκλογικούς καταλόγους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους δεν έχουν λάβει τα σχετικά ενημερωτικά μηνύματα, καθώς προβλέπεται η αποστολή τρίτου email έως τις 5 Νοεμβρίου, ενώ τυχόν παραλείψεις ή λάθη πρέπει να γνωστοποιηθούν στην αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ο οδηγός που εξέδωσε η Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.:

Πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές για ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ;

Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπρόσωπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ, θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 από τις 09:00 έως τις 17:00, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της, τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Είναι υπηρεσιακές εκλογές και δεν απαιτείται συνδρομή.

Ποιος διενεργεί τις εκλογές;

Οι εκλογές αυτές δεν είναι συνδικαλιστικές και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον νόμο Χατζηδάκη. Πραγματοποιούνται με το Προεδρικό Διάταγμα 1/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Διεξάγονται από το Υπουργείο Παιδείας και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Την κατάσταση εκλογέων την καταρτίζουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» και περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που υπηρετούν οργανικά ή ως προσωρινοί αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) σε σχολικές μονάδες ή δομές της περιοχής αρμοδιότητας της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στην κατάσταση εκλογέων είναι και όσοι βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ψηφίζουν υποψηφίους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.

Πώς θα ενημερωθώ για την εκλογική διαδικασία;

Θα αποσταλεί σε κάθε μόνιμο και αναπληρωτή εκπαιδευτικό, που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Διεύθυνσης που ανήκει, ηλεκτρονικό μήνυμα για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με συγκεκριμένες οδηγίες για την ψηφοφορία, ως εξής:

Έχει, ήδη, σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα για την ενημέρωση των εκλογέων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία έως 26/10/2026 και μήνυμα για την ενημέρωση των εκλογέων με οδηγίες για την ψηφοφορία και αποστολή του συνδέσμου (URL) έως 02/11/2026.

Θα γίνει αποστολή τρίτου ηλεκτρονικού μηνύματος με τον σύνδεσμο (URL) έως 05/11/2026.

Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας να απευθυνθεί στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα τρία (3) ως άνω ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί σε αυτό. Η Εφορευτική Επιτροπή οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων και να προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στους εκλογικούς καταλόγους, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης.

Πώς ψηφίζω για κάθε συμβούλιο;

Θα υπάρχουν τρεις ηλεκτρονικές κάλπες, μία για το ΠΥΣΠΕ, μία για το ΑΠΥΣΠΕ και μία για το ΚΥΣΠΕ. Ψηφίζουμε και για τα τρία Υπηρεσιακά Συμβούλια ξεχωριστά.

Την ημέρα των εκλογών, δηλαδή το Σάββατο 7/11/2026, θα ακολουθήσετε τον ειδικό εξατομικευμένο υπερσύνδεσμο (URL), ο οποίος έχει σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και οδηγεί στη σελίδα της ψηφοφορίας.

Εκεί επιλέγετε «Είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα» και θα οδηγηθείτε στη σελίδα επιλογής κάλπης.

Επιλέγετε «Υποβολή ψήφου σε όλες τις κάλπες», ώστε το πληροφοριακό σύστημα να σας μεταφέρει με ευκολία σε όλες τις κάλπες (ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ).

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που επιθυμείτε και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων.

Τέλος πατάτε «υποβολή ψήφου».

Πόσους υποψηφίους έχω δικαίωμα να ψηφίσω;

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών είναι μέχρι δύο (2) για κάθε συμβούλιο, δηλαδή έως 2 σταυρούς για το ΠΥΣΠΕ, έως 2 σταυρούς για το ΑΠΥΣΠΕ και έως 2 σταυρούς για το ΚΥΣΠΕ.

Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μία ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου.