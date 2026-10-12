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Τουριστικές σχολές: Στο τραπέζι αύξηση 500 ευρώ στο στεγαστικό επίδομα

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
12/10/2026 - 14:31
Τουριστικές σχολές: Στο τραπέζι αύξηση 500 ευρώ στο στεγαστικό επίδομα
Shutterstock
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Νέο μοντέλο τουριστικής εκπαίδευσης, με ενισχυμένη οικονομική στήριξη των σπουδαστών και αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, σχεδιάζει το υπουργείο Τουρισμού, εξετάζοντας παράλληλα την προσαύξηση του στεγαστικού επιδόματος.

Αύξηση κατά 500 ευρώ στο στεγαστικό επίδομα των σπουδαστών και των καταρτιζόμενων στις τουριστικές σχολές εξετάζει το υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη στη Βουλή.

Η ενδεχόμενη αύξηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της στήριξης των σπουδαστών, με το υπουργείο να συνεκτιμά τις δημοσιονομικές δυνατότητες και το ισχύον πλαίσιο. Παράλληλα, προωθείται σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των τουριστικών σχολών, με τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων που θα συνδυάζονται με τη λειτουργία ξενοδοχείων.

“Καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου οι σπουδαστές/σπουδάστριες και οι καταρτιζόμενοι/ες να λάβουν επαυξημένο επίδομα, όμοιο με εκείνο που χορηγείται σε φοιτητές τμημάτων Α.Ε.Ι. που βρίσκονται σε Περιφερειακές Ενότητες εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης”, τόνισε η υπουργός Τουρισμού και ανακοίνωσε “Προς αυτή την κατεύθυνση εξετάζεται η δυνατότητα αύξησης του στεγαστικού επιδόματος κατά 500 ευρώ συνεκτιμώντας τις δημοσιονομικές δυνατότητες και το ισχύον πλαίσιο για άλλες κατηγορίες σπουδαστών”.

Παράλληλα η υπουργός Τουρισμού ανέφερε πως προωθείται η αξιοποίηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των σχολών, με τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων που θα συνδυάζουν την εκπαίδευση με τη λειτουργία ξενοδοχείων, και υπογράμμισε τα εξής:.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο προωθείται η δημιουργία ολοκληρωμένων μοντέλων συνύπαρξης ξενοδοχείων και εκπαιδευτικών μονάδων, εμπνευσμένα από το ελβετικό μοντέλο.

Η αξιοποίηση των ακινήτων των σχολών θα γίνει με μακροχρόνιες συμβάσεις μισθώσεως που θα προκύψουν μετά από διαγωνιστική διαδικασία (δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός κατόπιν διακηρύξεως), με υποχρέωση των μισθωτών για αναβάθμιση των κτηρίων ώστε να θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.

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Στην Κατηγορία: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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