Τουριστικές σχολές: Στο τραπέζι αύξηση 500 ευρώ στο στεγαστικό επίδομα

Αύξηση κατά 500 ευρώ στο στεγαστικό επίδομα των σπουδαστών και των καταρτιζόμενων στις τουριστικές σχολές εξετάζει το υπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη στη Βουλή.

Η ενδεχόμενη αύξηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της στήριξης των σπουδαστών, με το υπουργείο να συνεκτιμά τις δημοσιονομικές δυνατότητες και το ισχύον πλαίσιο. Παράλληλα, προωθείται σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των τουριστικών σχολών, με τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων που θα συνδυάζονται με τη λειτουργία ξενοδοχείων.