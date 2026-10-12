Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Μανώλης Χαιρετάκης

Το ποσό ΤΩΝ 7,45 εκατ. ευρώ μπορεί να καλύψει την αγορά κτηρίου, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης, με στόχο τη δημιουργία μιας μόνιμης υποδομής στέγασης για τους φοιτητές της Σχολής.