Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Μανώλης Χαιρετάκης
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Ο Μανώλης Χαιρετάκης, ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ είχε σημαντική παρουσία στην επιστήμη της Επικοινωνίας και πολυετή προσφορά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Χαιρετάκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αφήνοντας πίσω του σημαντικό διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο.
Ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1997 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, περνώντας από όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες μέχρι την αφυπηρέτησή του. Πριν από την πλήρη αφοσίωσή του στο Πανεπιστήμιο, εργάστηκε για δύο δεκαετίες ως στέλεχος σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες. Ήταν υπεύθυνος του τομέα προγραμματισμού και έρευνας αγοράς για τα ΜΜΕ.
Παράλληλα, αρθρογραφούσε τακτικά στον Τύπο, παρεμβαίνοντας στα δημόσια θέματα, έχοντας δημοσιεύσει εκατοντάδες κείμενα πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού. Έχει γράψει και δημοσιεύσει περισσότερα από δέκα βιβλία και πλήθος άρθρων και επιστημονικών μελετών.
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