ΑΠΘ: Στο επίκεντρο η έμφυλη βία και το «ναρκωτικό του βιασμού» – Εκδήλωση ενημέρωσης και πρόληψης

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Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή της υφυπουργού Έλενας Ράπτη και εξειδικευμένων επαγγελματιών, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στον διάλογο.

Στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά με την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση ουσιών γνωστών ως «ναρκωτικά του βιασμού», στοχεύει εκδήλωση που διοργανώνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Την πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με έμφαση στη σημασία της ενημέρωσης και της πρόληψης.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Έμφυλη και Ενδοοικογενειακή Βία – Το ναρκωτικό του βιασμού», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, στις 12:00, στο Αμφιθέατρο του Γυάλινου Κτιρίου του ΤΕΦΑΑ, στη Θέρμη.

Η εκδήλωση επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/τριών και τη δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν προβληματισμούς, να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν απαντήσεις από τους αρμόδιους και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Με τον τρόπο αυτό, η εκδήλωση επιχειρεί να αποτελέσει όχι απλώς μια ευκαιρία ενημέρωσης, αλλά μια ουσιαστική διαδικασία ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής γνώσεων και ενίσχυσης της πρόληψης.

Μέσα από τις εισηγήσεις εξειδικευμένων ομιλητών, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν έγκυρη γνώση, θα μάθουν να αναγνωρίζουν επικίνδυνες καταστάσεις και θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να προστατεύουν τον εαυτό τους και να στηρίζουν άτομα που ενδέχεται να βιώνουν περιστατικά βίας.

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καθηγήτρια Ευαγγελία Κουϊδή και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καθηγήτρια Στέλλα Δούκα.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιήσει ομιλία η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έλενα Ράπτη. Κατά την ομιλία της, η Υφυπουργός θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, το Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε γυναίκες θύματα βίας. Το Δίκτυο περιλαμβάνει 47 Συμβουλευτικά Κέντρα, 20 Ξενώνες Φιλοξενίας και την 24ωρη Γραμμή SOS 15900, προσφέροντας συμβουλευτική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική υποστήριξη καθώς και ασφαλή φιλοξενία σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία. Επιπλέον, στην ομιλία θα δοθεί έμφαση στο λεγόμενο «ναρκωτικό του βιασμού», στους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση ουσιών για τη διευκόλυνση της σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και στην ανάγκη ευαισθητοποίησης της πανεπιστημιακής κοινότητας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας και ψυχολόγο αρμόδιους για θέματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω live streaming, από τον σύνδεσμο: https://audiovisual.auth.gr/video/124672