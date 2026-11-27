ΔΟΕ: Αίτημα για συνάντηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την προστασία των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών
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Η Ομοσπονδία ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκφράζοντας ανησυχία για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην απεργία, την ελευθερία έκφρασης και την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης.
Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζητά η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για τις εξελίξεις στο πεδίο των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
Με αφορμή και το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, η Ομοσπονδία θέτει στο επίκεντρο την προστασία του δικαιώματος στην απεργία, την ελευθερία έκφρασης, τη διασφάλιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την αντιμετώπιση φαινομένων αυταρχισμού και καταχρηστικών πρακτικών.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα με αφορμή και το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, ανακύπτουν όλο και συχνότερα ζητήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό και αφορούν τη διασφάλιση της δικαιοσύνης, την προστασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών, το δικαίωμα στην απεργία και την ελευθερία έκφρασης, καθώς και την αντιμετώπιση φαινομένων αυταρχισμού και καταχρηστικών πρακτικών.
Θεωρούμε αναγκαία την πραγματοποίηση συνάντησης, προκειμένου να θέσουμε υπόψη σας τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο και να συζητήσουμε τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στο πεδίο των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των εκπαιδευτικών.
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