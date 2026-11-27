Δικηγόροι: Τι αλλαγές φέρνει στο επάγγελμα ο νέος Κώδικας – Αντιδράσεις από τους φοιτητές

Πίνακας περιεχομένων

Η μετατροπή της άσκησης σε μαθητεία, η υποχρεωτική θεωρητική κατάρτιση, τα διαδοχικά στάδια πρακτικής απασχόλησης και πιστοποίησης, καθώς και η απουσία κατοχυρωμένου μισθού για τους ασκούμενους βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιδράσεων.

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους φοιτητές των Νομικών Σχολών οι αλλαγές που προωθούνται στον Κώδικα Δικηγόρων, καθώς αφορούν άμεσα την σύνδεσή του με το δικηγορικό επάγγελμα.

Με ανακοίνωσή της η Πανσπουδαστική ΚΣ εκφράζει την αντίθεσή της στις προωθούμενες ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν νέα εμπόδια στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και περιορίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι βασικές αλλαγές που περιλαμβάνονται στο υπό επεξεργασία σχέδιο είναι οι εξής:

Μετατροπή της δικηγορικής άσκησης σε μαθητεία, χωρίς πρόβλεψη συγκεκριμένου μισθού για τους ασκούμενους.

Ίδρυση Ινστιτούτου Νομικής Επιμόρφωσης (ΙΝΕ), το οποίο θα αναλαμβάνει την εποπτεία της άσκησης και την επιμόρφωση των δικηγόρων.

Υποχρεωτική θεωρητική κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

Υποχρεωτική απασχόληση από έξι έως δώδεκα μήνες σε νομικές υπηρεσίες του Δημοσίου, δικαστήρια κ.ά.

Υποχρεωτική απασχόληση από οκτώ έως δώδεκα μήνες σε δικηγόρο.

Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης της άσκησης από το ΙΝΕ, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Διατήρηση του άρθρου 48 για το καθεστώς του «συνεργάτη δικηγόρου».

Ρητή πρόβλεψη ότι οι έμμισθοι δικηγόροι δεν υπάγονται σε συγκεκριμένο ωράριο εργασίας.

Διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και διασπάσεων δικηγορικών εταιρειών.

Αυστηροποίηση των πειθαρχικών διατάξεων.

Γιατί αντιδρούν οι φοιτητές της Νομικής

Οι φοιτητές αντιδρούν γιατί θεωρούν ότι η απόκτηση του πτυχίου τους αποσυνδέεται από την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα καλούνται να περάσουν από διαδοχικά στάδια υποχρεωτικής κατάρτισης, πρακτικής απασχόλησης, πιστοποίησης και εξετάσεων, προτού αποκτήσουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου.

Παράλληλα, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της διαδικασίας, καθώς θεωρούν ότι η αναγνώριση της άσκησης ως μαθητείας, χωρίς κατοχυρωμένο συγκεκριμένο μισθό και επαρκή εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, θα επιβαρύνει ιδιαίτερα τους αποφοίτους που δεν διαθέτουν οικονομική στήριξη από τις οικογένειές τους.

Τι διεκδικούν οι φοιτητές

▪ Να μην κατατεθεί ο προωθούμενος κώδικας δικηγόρων

▪ Να καταργηθεί ο αναχρονιστικός θεσμός της άσκησης, με αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών και διασφάλιση όλων των όρων για εναρμονισμένη γνώση και πρακτική εμπειρία εντός του πτυχίου, ώστε αυτό να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεσή για την άσκηση του επαγγέλματος.

▪ Το πτυχίο μας να είναι η μόνη προϋπόθεση για τη επαγγελματικά δικαιώματα

▪ Να αναγνωριστεί η μισθωτή εργασία στη δικηγορία, με κατάργηση του άρθρου 48 περί «συνεργάτη δικηγόρου» Ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για να κατοχυρωθούν πλήρως τα εργασιακά, ασφαλιστικα και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, με την υπογραφή ΣΣΕ, όπως διεκδικούν οι ασκούμενοι και μισθωτοί συναδελφοι μας μέσα από τα Σωματεία Μισθωτών και Ασκουμένων Δικηγόρων!