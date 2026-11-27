Επαγγελματική εκπαίδευση: Δύο στους τρεις αποφοίτους βρίσκουν δουλειά – Τι δείχνουν τα στοιχεία νέας έρευνας

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Τα ευρήματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 5.250 απόφοιτοι, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του νέου Παρατηρητηρίου Career Pulse.

Δύο στους τρεις αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βρίσκουν εργασία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενώ η πιστοποίηση των προσόντων τους συνδέεται με μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ της ειδικότητας που έχουν επιλέξει και της επαγγελματικής τους απασχόλησης.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα στην οποία συμμετείχαν 5.250 απόφοιτοι, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Career Pulse, του νέου Παρατηρητηρίου Μετάβασης Αποφοίτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προς την Αγορά Εργασίας, που παρουσίασε ο ΕΟΠΠΕΠ.

Το νέο Παρατηρητήριο φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην καταγραφή της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων, παρέχοντας στοιχεία για τον χρόνο εύρεσης εργασίας, τη σημασία της πιστοποίησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες και την αποτελεσματικότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων, αλλά και τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τι έδειξε η έρευνα

Η πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου, με τη συμμετοχή 5.250 αποφοίτων και τη διεξαγωγή 23 προσωπικών συνεντεύξεων, αναδεικνύει σημαντικές πτυχές της μετάβασης από την κατάρτιση στην απασχόληση.

Μεταξύ των βασικών ευρημάτων της έρευνας:

Δύο στους τρεις αποφοίτους βρίσκουν εργασία μετά την αποφοίτησή τους. Το 66,4% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι βρήκε εργασία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, με τον διάμεσο χρόνο εύρεσης εργασίας να ανέρχεται στους έξι μήνες μεταξύ όσων βρήκαν εργασία.

Η πιστοποίηση προσόντων συνδέεται με μεγαλύτερη συνάφεια σπουδών και απασχόλησης. Το 85,2% των πιστοποιημένων αποφοίτων που βρήκαν εργασία δήλωσε ότι η πρώτη του εργασία σχετίζεται με την ειδικότητα σπουδών του, έναντι 76% των μη πιστοποιημένων αποφοίτων. Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής στην πρώτη εργασία για τους πιστοποιημένους αποφοίτους.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας αναδεικνύεται σε σημαντικό πεδίο παρέμβασης. Περίπου τέσσερις στους δέκα συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη, με το 79% όσων την έλαβαν να δηλώνει αρκετά ή πολύ ικανοποιημένο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τόσο τις δυνατότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και τα πεδία στα οποία απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και η αντιμετώπιση των περιφερειακών διαφορών στην απασχόληση.

Ένας κοινός τόπος συνάντησης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Η έναρξη λειτουργίας του Career Pulse παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της ημερίδας «Career Pulse by ΕΟΠΠΕΠ: Η διαδρομή συνεχίζεται… Από τις σπουδές στο επάγγελμα», η οποία συγκέντρωσε εκπροσώπους της Πολιτείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων και του επιχειρηματικού κόσμου.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκαν οι ίδιοι οι απόφοιτοι, οι οποίοι, μέσα από βίντεο και εξ αποστάσεως συνεντεύξεις, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη μετάβαση στην επαγγελματική ζωή, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη διάσταση πίσω από τα ερευνητικά δεδομένα.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τη σημασία των δεξιοτήτων και τις προϋποθέσεις αποτελεσματικότερης διασύνδεσης της κατάρτισης με την απασχόληση.

Στη συζήτηση συμμετείχαν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκπρόσωποι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, της Σιβιτανιδείου, της ΣΑΕΚ και του Εργαστηριακού Κέντρου Αιγάλεω, της ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ, καθώς και των εταιρειών Public Retail, ΕΛΤΡΑΚ και Technomat.