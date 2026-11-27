ην Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 13:00, θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή ανοικτής κληρωτίδας για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των υποψηφίων σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση σχετικών φωτογραφιών, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Γλυφάδας καταδικάζει απερίφραστα τα περιστατικά, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για απλές πράξεις βανδαλισμού.

Η ολοκλήρωση της παρέμβασης αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2029, με στόχο την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που επιβαρύνει καθημερινά χιλιάδες οικογένειες.

Σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο Πανελλήνιο Σύλλογο Αποφοίτων ΤΕΙ, ο υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου δεσμεύτηκε να μελετήσει τις προτάσεις, εκφράζοντας την πρόθεσή του να προωθήσει μια συνολική λύση.

Σειρά προτάσεων για τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου και τις επερχόμενες αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια παρουσιάστηκε σήμερα στη Βουλή αλλά προσέκρουσε στην αμφισβήτηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της χρηματοδότησης των περιφερειακών πανεπιστημίων, η αναβάθμιση των υποδομών, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και η διασύνδεση των ΑΕΙ με την επιχειρηματικότητα.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και τις οικογένειες που επιβαρύνονται με το κόστος φοιτητικής στέγης.

«Καμία από τις προτάσεις δεν αποτελεί ειλημμένη απόφαση» ξεκαθάρισε στη Βουλή η Σοφία Ζαχαράκη, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις για το νέο Λύκειο. Στο τραπέζι βρίσκονται η μείωση της ύλης, η σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, τα νέα βιβλία και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, με ανοιχτή διαβούλευση για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Τα 5 ανοιχτά σενάρια που αφορούν την εξεταζόμενη ύλη, τον ρόλο της Β΄ Λυκείου, τον αριθμό των εξεταστικών διαδικασιών, την ψηφιακή αξιολόγηση αλλά και την κάλυψη κενών θέσεων της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου

Συνεχίζονται οι πιέσεις για την κάλυψη των κενών από τους εκπαιδευτικούς, μετά τη Γ’ φάση, που ολοκληρώθηκε πριν δύο εβδομάδες. Ομάδα αναπληρωτών επανέρχεται με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους υπουργούς ζητώντας άμεσα νέα φάση.

Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο οι μαθητές της Γ’ Λυκείου και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες 2027 για να υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αυτή είναι αποκλειστική.

ι ακριβείς ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα καθοριστούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων.

Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της πέμπτης δόσης του επιδόματος, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με τα χρήματα να αναμένεται να εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι αιτήσεις ανοίγουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 και θα υποβάλλονται έως τις 29 Ιανουαρίου 2027.

Ευτυχώς από την πτώση μεγάλου τμήματος σοβάδων από την οροφή αίθουσας διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Αντιμάχειας στην Κω δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας, υλικής στέρησης ή κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή.

Η ΑΑΔΕ δίνει απαντήσεις μέσα από 13 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, τα συνηθέστερα λάθη, τη φοιτητική κατοικία, τα εισοδηματικά κριτήρια και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι για να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Η μετατροπή της άσκησης σε μαθητεία, η υποχρεωτική θεωρητική κατάρτιση, τα διαδοχικά στάδια πρακτικής απασχόλησης και πιστοποίησης, καθώς και η απουσία κατοχυρωμένου μισθού για τους ασκούμενους βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιδράσεων.

Στη Βουλή έφερε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, την υπόθεση της επιβολής προστίμου ύψους 100 ευρώ από τον Δήμο Αχαρνών στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης».

Οι μαθήτριες παραμένουν νοσηλευόμενες, ενώ έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική εξέτασή τους.

Στη Βουλή το πρόστιμο στους εκπαιδευτικούς για τις φωτογραφίες σχολικών κακοτεχνιών – Η ΝΙΚΗ αναλαμβάνει την πληρωμή του

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

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Στη Βουλή έφερε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, την υπόθεση της επιβολής προστίμου ύψους 100 ευρώ από τον Δήμο Αχαρνών στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης».