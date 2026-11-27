Στη Βουλή το πρόστιμο στους εκπαιδευτικούς για τις φωτογραφίες σχολικών κακοτεχνιών – Η ΝΙΚΗ αναλαμβάνει την πληρωμή του
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Στη Βουλή έφερε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, την υπόθεση της επιβολής προστίμου ύψους 100 ευρώ από τον Δήμο Αχαρνών στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης».
Το ζήτημα των εκπαιδευτικών στους οποίους καταβλήθηκε πρόστιμο επειδή τοιχοκόλλησαν φωτογραφίες με κακοτεχνίες σχολείων έφερε στη βουλή ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός.
Όπως δήλωσε ο ίδιος το πρόστιμο ων 100 ευρώ που έδωσε ο Δήμος Αχαρνών στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής«Ο Σωκράτης», θα καλυφθεί από το κόμμα ως ένδειξη στήριξης προς τους εκπαιδευτικούς.
Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Νατσιός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για την εικόνα που παρουσιάζουν οι σχολικές μονάδες και τη διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητημάτων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «πέφτουν σοβάδες στα σχολεία και τιμωρούν όσους διαμαρτύρονται».
Όπως υποστήριξε, η δημόσια εκπαίδευση βρίσκεται αντιμέτωπη με «13.000 κενά, χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, παιδιά χωρίς την παράλληλη στήριξη που δικαιούνται, εκπαιδευτικούς με μισθούς που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους και σχολικά κτίρια που καταρρέουν».
Αναφερόμενος ειδικότερα στο περιστατικό των Αχαρνών, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ σημείωσε πως «όταν εκπαιδευτικοί στις Αχαρνές τολμούν να καταγγείλουν τα προβλήματα των σχολείων, η απάντηση είναι πρόστιμο», καταγγέλλοντας την εγκατάλειψη της δημόσιας παιδείας και δηλώνοντας ότι η ΝΙΚΗ θα αναλάβει την πληρωμή του προστίμου, στηρίζοντας έμπρακτα όσους αγωνίζονται για ασφαλή σχολικά κτήρια.
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