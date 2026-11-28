Από το… «μόνος στο σπίτι» στο «μαζί στο νοίκι» – Η νέα κανονικότητα της φοιτητικής στέγης

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Όταν τα ενοίκια τρέχουν πιο γρήγορα από το φοιτητικό επίδομα και τον πρώτο μισθό, η αυτόνομη κατοικία γίνεται δύσκολη εξίσωση και οι νέοι αναγκάζονται να ξαναγράψουν τους κανόνες από την αρχή.

Το φοιτητικό όνειρο της πρώτης ανεξάρτητης στέγης μοιάζει όλο και πιο μακρινό για όσους ξεκινούν τις σπουδές τους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Τα υψηλά ενοίκια, το «βαρύ» κόστος ζωής και η ανασφάλεια οδηγούν γονείς και φοιτητές σε αδιέξοδα, σχετικά με την εύρεση κατοικίας, ακόμα και συνέχισης των σπουδών.

Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα του MyRoomie (5–12 Αυγούστου 2026, σε 2.601 άτομα ηλικίας 18–48 ετών), το 42% δηλώνει ότι δεν μπορεί σήμερα να νοικιάσει μόνο του σπίτι, μόλις το 38% απαντά ότι έχει αυτή τη δυνατότητα και ένα 20% μένει στο «ίσως». Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι το κόστος ενοικίασης: το 73% το αναδεικνύει ως το νούμερο ένα εμπόδιο στην αναζήτηση σπιτιού, ενώ στις ηλικίες 18–26 ετών το ποσοστό εκτοξεύεται στο 83%.

Αυτή ακριβώς η ηλικιακή ομάδα νιώθει πρώτη τον αντίκτυπο της στεγαστικής πίεσης στις πανεπιστημιακές πόλεις.

Σύμφωνα με μελέτη του «Παρατηρητηρίου Αξιών» της GEOAXIS τον Σεπτέμβριο του 2026, τα φοιτητικά ενοίκια κατέγραψαν σημαντική ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία (από το 2017 έως το 2026, με αυξήσεις έως και 164%), φέρνοντας ένα φοιτητικό διαμέρισμα περίπου 35–40 τ.μ. σε ενδεικτικό μίσθωμα γύρω στα 350–450 ευρώ τον μήνα, ενώ οι ιδιωτικές εστίες εμφανίζουν έως και 40% υψηλότερο κόστος.

Την ίδια στιγμή, έρευνα της Χρυσής Ευκαιρίας (Ιούλιος 2026) καταγράφει έντονη ζήτηση για μικρά διαμερίσματα στις φοιτητικές γειτονιές της Αθήνας, όπου το ενδεικτικό ενοίκιο για ένα studio 35 τ.μ. διαμορφώνεται ενδεικτικά από 380 ευρώ (στο Αιγάλεω) έως 420 ευρώ (στου Ζωγράφου) και 440 ευρώ (στο κέντρο της Αθήνας), ενώ για ένα δυάρι 50 τ.μ. φτάνει ενδεικτικά από 540 έως 630 ευρώ.

Παράλληλα, τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η συγκατοίκηση αναδεικνύεται σε διέξοδο ανάγκης απέναντι στα υψηλά ενοίκια και τη μειωμένη διαθεσιμότητα ακινήτων.

Έτσι, το «μαζί στο νοίκι» περνάει από εναλλακτική επιλογή στην καθημερινή πρακτική επιβίωσης:

Το 80% γνωρίζει τι σημαίνει συγκατοίκηση και το 60% θα σκεφτόταν να μοιραστεί ένα σπίτι ακόμη και με άτομο που δεν γνωρίζει προσωπικά.

Ανάμεσα σε όσους λένε «ναι» στη συγκατοίκηση με κάποιον άγνωστο συγκάτοικο, το 79% βάζει στην κορυφή το αυξημένο κόστος ζωής.

Με άλλα λόγια, για σημαντικό μέρος των πολιτών, η συγκατοίκηση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια διαφορετική επιλογή καθημερινότητας, αλλά ως πιθανή διέξοδος από τις οικονομικές δυσκολίες που προκαλεί η στεγαστική κρίση.

Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που ταλαιπωρούν έναν φοιτητή και την οικογένειά του στο να βρει πιο φθηνές λύσεις.

Στην έρευνα, το 88% όσων απορρίπτουν τη συγκατοίκηση με άγνωστο επικαλείται θέματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενώ το 70% θεωρεί την ασφάλεια το πιο κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να προσφέρει μια πλατφόρμα αναζήτησης συγκάτοικου.

«Η ανάγκη για συγκατοίκηση δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί – Τα ενοίκια τη δημιουργούν ήδη»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του MyRoomie, Δομίνικος Πρίτης, επισημαίνει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατοικίας έχουν ήδη δημιουργήσει την ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις.

«Η ανάγκη για συγκατοίκηση δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί. Τα ενοίκια τη δημιουργούν ήδη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία μιας θετικής πρώτης εμπειρίας συγκατοίκησης, σημειώνοντας ότι «όποιος έχει ζήσει μια καλή πρώτη συγκατοίκηση δεν φοβάται τη δεύτερη».

Τα στοιχεία της έρευνας αποτυπώνουν μια στεγαστική πραγματικότητα στην οποία το κόστος ενοικίασης περιορίζει τις δυνατότητες αυτόνομης διαβίωσης, ιδιαίτερα για τους νεότερους πολίτες.

Η συγκατοίκηση αναδεικνύεται έτσι σε μια πιθανή οικονομική λύση, με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη να παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να μοιραστούν την κατοικία τους με κάποιον άγνωστο.