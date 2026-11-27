Ανατροπή με το Μarket Pass: Με SMS θα παίρνουν οι δικαιούχοι τα voucher για τα τρόφιμα

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Oι δικαιούχοι θα λαμβάνουν μέσω SMS μηνιαία κουπόνια μέσης αξίας 60 ευρώ, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρώνουν για την αγορά προϊόντων σε συνεργαζόμενα καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές.

Σε λίγες μόνο μέρες, στις 4 Δεκεμβρίου, θα ανοίξει το Μητρώο Παρόχων για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για το Market Pass 2026, το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Τα πρώτα voucher θα δοθούν έως τις 14 Δεκεμβρίου, ενώ η αξία της αρχικής ενίσχυσης, λόγω της αναδρομικότητας, θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1.000 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews οι δικαούχοι θα λαμβάνουν από τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου κουπόνι αξίας κατά μέσο όρο 60 ευρώ τον μήνα, που θα αποστέλλεται με SMS στο κινητό, αντί για το κιβώτιο τροφίμων που παραλάμβαναν μέχρι σήμερα.

«Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ώστε πριν από τα Χριστούγεννα 180.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος να λάβουν αναδρομικό κουπόνι επισιτιστικής βοήθειας μέσης αξίας 1.000 ευρώ. Εξασφαλίσαμε την αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης για όλο το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη μετάβαση στο νέο σύστημα, δίνοντας στους συμπολίτες μας τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουν όταν τη χρειάζονται», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως εξήγησε η υπουργός, με το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένουν στην ουρά, συγκεκριμένη ημέρα του μήνα, για να παραλάβουν ένα κουτί με προκαθορισμένα προϊόντα. Από τα τέλη Δεκεμβρίου θα λαμβάνουν μέσω SMS στο κινητό τους μηνιαίο voucher μέσης αξίας 60 ευρώ, με το ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι ίδιοι θα επιλέγουν τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, εξαργυρώνοντας τα κουπόνια στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, από σούπερ μάρκετ και οπωροπωλεία έως κρεοπωλεία, αρτοποιεία και λαϊκές αγορές.