Voucher για παιδιά: 800.000 ευρώ για πρόσβαση σε διδασκαλία, λογοθεραπείες και αθλητικές δραστηριότητες

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Η δράση απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας, υλικής στέρησης ή κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού, με στόχο την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή.

Στην ενίσχυση των παιδιών που προέρχονται από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες προχωρά ο Δήμος Αθηναίων, διαθέτοντας χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ για την παροχή δωρεάν κοινωνικών, εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η πρωτοβουλία προβλέπει τη στελέχωση της δράσης με εξειδικευμένο κοινωνικό προσωπικό, τη χορήγηση επιταγών (voucher) για την πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες, καθώς και τη λειτουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την υποστήριξη του προγράμματος.

Στόχος της παρέμβασης είναι να αποκτήσουν τα παιδιά πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η λογοθεραπεία και η ενισχυτική διδασκαλία, αλλά και σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών τους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Δεν μπορεί οι δυνατότητες ενός παιδιού να εξαρτώνται από το πορτοφόλι των γονιών του. Κι όμως, για πολλές οικογένειες ακόμη και μια επίσκεψη στον λογοθεραπευτή ή τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας είναι έξοδα που δυσκολεύονται να καλύψουν. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Γι’ αυτό δίνουμε σε παιδιά τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που χρειάζονται, αλλά και να συμμετέχουν σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας δεν είναι απλώς ζήτημα κοινωνικής πολιτικής. Είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών. Και σε αυτό δεν χωρούν εκπτώσεις».

Τριάντα τρεις μήνες δράσεων σε παιδιά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης

Με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο τοπικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων» το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2027 με συνολική διάρκεια 33 μήνες και με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Απευθύνεται στα πιο ευάλωτα παιδιά της πόλης: παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, υλικής στέρησης ή κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού.

Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει:

Ομάδα κοινωνικών λειτουργών κοντά στις οικογένειες Ομάδα κοινωνικών λειτουργών θα εργαστούν αποκλειστικά στο πρόγραμμα για όλη τη διάρκειά του. Η ομάδα θα εντοπίζει έγκαιρα τα παιδιά που χρειάζονται στήριξη, θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις οικογένειες και θα καταρτίζει για κάθε παιδί εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης.

Voucher υπηρεσιών σε παιδιά

Τα παιδιά θα λάβουν voucher ώστε να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες που οι οικογένειές τους σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν, όπως:

Ενισχυτική διδασκαλία

Εκπαιδευτική αξιολόγηση

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία και ειδικές θεραπείες

Ψυχολογική υποστήριξη

Άλλες κοινωνικοεκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εγγραφή σε αθλητικούς συλλόγους και ωδεία.

Ψηφιακή πλατφόρμα και τοπικό δίκτυο συνεργασίας

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα προκύψει από την προσαρμογή της πλατφόρμας «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ». Γύρω της θα στηθεί ένα τοπικό δίκτυο με τη συμμετοχή του Δήμου, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, της εκπαιδευτικής κοινότητας, αθλητικών σωματείων και επιχειρήσεων. Στόχος είναι οι υπηρεσίες να φτάνουν γρήγορα σε κάθε παιδί που τις έχει ανάγκη.

Από τη διαχείριση της κρίσης στην πρόληψη

Μέχρι σήμερα, η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων του Δήμου Αθηναίων παρενέβαινε κυρίως όταν η κρίση είχε ήδη ξεσπάσει, συχνά κατόπιν εισαγγελικών εντολών. Με το νέο πρόγραμμα ο Δήμος αποκτά εργαλεία για να λειτουργεί προληπτικά. Θα μπορεί να εντοπίζει νωρίς τα παιδιά που βιώνουν φτώχεια ή παραμέληση και να στηρίζει την οικογένεια πριν η κατάσταση φτάσει σε αδιέξοδο.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει τη δράση για νήπια και παιδιά Ρομά και τις οικογένειές τους, που επίσης χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Αττική 2021-2027». Η δράση αυτή ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2026 στον Κολωνό και αφορά περισσότερα από 80 παιδιά. Συνολικά, τα δύο προγράμματα φέρνουν πάνω από 1,3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της παιδικής προστασίας στην Αθήνα τα επόμενα τρία χρόνια.