Μη κρατικά Πανεπιστήμια: Καταγγελίες-«βόμβα» Λαζαράτου για καθηγητές που δηλώθηκαν για την αδειοδότηση και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν

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Νέες καταγγελίες για τη διαδικασία αδειοδότησης και πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων διατυπώνει ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Πάνος Λαζαράτος. Υποστηρίζει ότι ΝΠΠΕ χρησιμοποίησαν συμβάσεις καθηγητών του εξωτερικού για να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας και στη συνέχεια τις κατήγγειλαν, ενώ προαναγγέλλει αξιοποίηση στοιχείων στη Δικαιοσύνη.

Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο μη κρατικά πανεπιστήμια εξασφάλισαν άδεια λειτουργίας, αλλά και για τις διαδικασίες πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους, διατυπώνει με δημόσια ανάρτησή του ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Πάνος Λαζαράτος. Όπως υποστηρίζει, λαμβάνει καθημερινά νέες καταγγελίες και αποδεικτικά στοιχεία για περιπτώσεις καθηγητών του εξωτερικού, οι συμβάσεις των οποίων χρησιμοποιήθηκαν από Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, αλλά στη συνέχεια καταγγέλθηκαν.

Ο ίδιος στρέφει τα πυρά του και κατά της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), καταγγέλλοντας ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την πιστοποίηση νέων προγραμμάτων σπουδών παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Παράλληλα, δηλώνει ότι διαθέτει στοιχεία τα οποία προτίθεται να αξιοποιήσει ενώπιον του εισαγγελέα και σε μελλοντικές ακυρωτικές δίκες στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 2027.

Καταγγελίες για καθηγητές που δηλώθηκαν για την αδειοδότηση και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Πάνος Λαζαράτος, υπάρχουν περιπτώσεις καθηγητών του εξωτερικού που δηλώθηκαν από ΝΠΠΕ ως μελλοντικά μέλη του διδακτικού τους προσωπικού, με τις σχετικές συμβάσεις να περιλαμβάνονται στα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας.

Όπως υποστηρίζει, οι συμβάσεις αυτές αξιοποιήθηκαν προκειμένου τα ιδρύματα να λάβουν την απαιτούμενη άδεια, μετά και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΑΕ για την πληρότητα των προγραμμάτων τους.

Ωστόσο, ο καθηγητής καταγγέλλει ότι στη συνέχεια τα συγκεκριμένα ΝΠΠΕ προχώρησαν στην καταγγελία των συμβάσεων, αφού προηγουμένως είχαν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των καθηγητών στη διαδικασία αδειοδότησης.

Με ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της αδειοδότησης και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν.

Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται στην ανάρτησή του, χωρίς να κατονομάζονται συγκεκριμένα ιδρύματα ή καθηγητές.

Νέα προγράμματα σπουδών και διαφορετικό διδακτικό προσωπικό

Ο Πάνος Λαζαράτος επεκτείνει τις καταγγελίες του και στα προγράμματα σπουδών που βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα προγράμματα που πρόκειται να υποβληθούν προς πιστοποίηση δεν ταυτίζονται με εκείνα που είχαν παρουσιαστεί κατά την αρχική διαδικασία αδειοδότησης των ΝΠΠΕ.

Μάλιστα, υποστηρίζει ότι τα αρχικά προγράμματα, με βάση τα οποία χορηγήθηκαν οι άδειες, δεν δημοσιοποιούνται.

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρει ότι στα νέα προγράμματα αναμένεται να εμφανιστούν διαφορετικοί καθηγητές, έπειτα από προκηρύξεις θέσεων που, κατά τους ισχυρισμούς του, είχαν δημοσιευθεί.

Ο καθηγητής καταγγέλλει ακόμη ότι οι συγκεκριμένες προκηρύξεις εξαφανίστηκαν από το διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, αποδίδει στην ΕΘΑΑΕ σιωπηρή ανοχή, υποστήριξη και ενεργό ρόλο στις διαδικασίες που περιγράφει, διατυπώνοντας ιδιαίτερα σοβαρές αιτιάσεις για τη στάση της Αρχής.

Πρόκειται για ισχυρισμούς του καθηγητή, οι οποίοι δεν συνοδεύονται στην ανάρτηση από δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων.

Στοιχεία για τον εισαγγελέα και νέες δικαστικές διαδικασίες το 2027

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του Πάνου Λαζαράτου στη δικαστική συνέχεια της υπόθεσης.

Όπως δηλώνει, έχει επιλέξει προς το παρόν να μη δημοσιοποιήσει τα στοιχεία που υποστηρίζει ότι διαθέτει, καθώς προτίθεται να τα αξιοποιήσει ενώπιον του εισαγγελέα και σε επόμενη φάση ακυρωτικών δικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι διαδικασίες αυτές, σύμφωνα με την ανάρτησή του, τοποθετούνται χρονικά στο 2027.

Ο καθηγητής κάνει λόγο για πιστοποιήσεις προγραμμάτων που θεωρεί προβληματικές και υποστηρίζει ότι ενδέχεται να προκύπτουν ζητήματα ποινικής ευθύνης.

Ειδικότερα, αναφέρεται σε προγράμματα με διαφορετικό περιεχόμενο από εκείνα στα οποία βασίστηκε η αρχική αδειοδότηση, αλλά και σε ελλείψεις που, κατά την άποψή του, αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλείται την απουσία Κανονισμών Μητρώων, Οδηγών Πιστοποίησης και Κωδίκων Δεοντολογίας.

Η αναφορά του σε ενδεχόμενες ποινικά κολάσιμες πράξεις αποτελεί δική του καταγγελία και όχι διαπιστωμένη δικαστική κρίση.

Ζήτημα συναίνεσης των μητρικών πανεπιστημίων

Ένα ακόμη θέμα που θέτει ο Πάνος Λαζαράτος αφορά τη σχέση των νέων προγραμμάτων σπουδών με τα μητρικά πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το περιεχόμενο των προγραμμάτων έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με εκείνο που είχε χρησιμοποιηθεί για την αδειοδότηση, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία συναίνεση του μητρικού ιδρύματος.

Μάλιστα, διατυπώνει τη νομική θέση ότι κάθε αλλαγή προγράμματος απαιτεί ρητή και ειδική συναίνεση τόσο του μητρικού πανεπιστημίου όσο και της αντίστοιχης αλλοδαπής αρχής διασφάλισης ποιότητας.

Με την επισήμανση αυτή, ο καθηγητής θέτει ζήτημα νομιμότητας των αλλαγών που, σύμφωνα με τις καταγγελίες του, έχουν πραγματοποιηθεί στα προγράμματα σπουδών.

Κάλεσμα σε καθηγητές να καταθέσουν στοιχεία

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Πάνος Λαζαράτος απευθύνει δημόσιο κάλεσμα σε καθηγητές που διαθέτουν στοιχεία για αντίστοιχες περιπτώσεις να επικοινωνήσουν μαζί του.

Τους καλεί να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, υποστηρίζοντας ότι η συγκέντρωση περισσότερων καταγγελιών και αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση των υποθέσεων.

Η ανάρτησή του ολοκληρώνεται με τη φράση «Εν τη ενώσει η ισχύς», ενώ ο ίδιος επιμένει ότι οι νέες μαρτυρίες και τα στοιχεία που, όπως αναφέρει, συγκεντρώνονται, ενδέχεται να αξιοποιηθούν στις επόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Οι καταγγελίες αναδεικνύουν ερωτήματα για τη στελέχωση των μη κρατικών πανεπιστημίων, τη σχέση των προγραμμάτων σπουδών με εκείνα που εγκρίθηκαν κατά την αδειοδότηση και τον έλεγχο που ασκείται στις διαδικασίες πιστοποίησης. Παραμένει, ωστόσο, αναγκαία η διερεύνηση των συγκεκριμένων ισχυρισμών και η τοποθέτηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του: