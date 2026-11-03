«Αθωράκιστα» σχολεία στην κακοκαιρία: Οι εκπαιδευτικοί ζητούν απόσυρση της υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης – Τι λένε για τον εξοπλισμό

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Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας καταγγέλλει ότι τα σχολεία παραμένουν αθωράκιστα απέναντι στην κακοκαιρία και αντιδρά στην υποχρεωτική τηλεκπαίδευση, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, έχουν χαθεί 18.000 διδακτικές ώρες λόγω εκπαιδευτικών κενών.

Σφοδρή κριτική στο Υπουργείο Παιδείας για την κατάσταση των σχολικών υποδομών και την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης σε περιπτώσεις έκτακτων καιρικών φαινομένων ασκεί η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, με αφορμή την απόφαση για κλείσιμο των σχολείων στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Η Ένωση καταγγέλλει ότι τα σχολεία παραμένουν «αθωράκιστα» απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, ενώ αντί να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας, η τηλεκπαίδευση προβάλλεται ως λύση για κάθε έκτακτη συνθήκη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ιδιαίτερη αιχμή της ανακοίνωσης αποτελεί η αναφορά στις 18.000 χαμένες διδακτικές ώρες που, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, έχουν ήδη καταγραφεί στην Κέρκυρα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς εξαιτίας των εκπαιδευτικών κενών. Η Ένωση κάνει λόγο για υποκρισία, επισημαίνοντας ότι την ώρα που χάνονται χιλιάδες ώρες διδασκαλίας λόγω ελλείψεων προσωπικού, ζητείται η άμεση ενεργοποίηση της τηλεκπαίδευσης ώστε να μη χαθεί ούτε μία ημέρα μαθημάτων εξαιτίας της κακοκαιρίας. Παράλληλα, θέτει ζητήματα πρόσβασης σε ηλεκτρικό ρεύμα, διαδίκτυο και κατάλληλο εξοπλισμό, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει τις οδηγίες περί υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης στα σχολεία που κλείνουν λόγω καιρικών συνθηκών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Κέρκυρας:

Η τηλεκπαίδευση δεν είναι το φάρμακο δια πάσα νόσο!

Τα σχολεία, κλείνουν για άλλη μια φορά, λόγω καιρικών συνθηκών.

Τα σχολεία αθωράκιστα, με απαρχαιωμένες ή ανύπαρκτες υποδομές, με πολυπληθείς τάξεις, αδυνατούν, παρά την φιλότιμη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες καιρικες συνθήκες!

Το Υπουργείο Παιδείας, γνωρίζοντας τη σαθρότητα των μέτρων προστασίας στα σχολεία, ρίχνει την ευθύνη στους Δήμους, τις Περιφέρειες και στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αυτοί, στις 9 το βράδυ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των σχολείων σε Κεντρικη.

Το μόνο μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι… τι άλλο; Τηλεκπαίδευση για τα σχολεία που κλείνουν στο όνομα των «έκτακτων συνθηκών».

Η κυβέρνηση αντί να αναλάβει τις ευθύνες της προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τη λεγόμενη «τηλεκπαίδευση», που ούτως ή άλλως κινείται σε «βαρομετρικά χαμηλά» σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της. Δε θα δεχτούμε καμία προσπάθεια καθιέρωσης της τηλεκπαίδευσης εκτός πανδημίας στο όνομα των όποιων «έκτακτων συνθηκών». Σήμερα είναι ο καιρός, αύριο θα είναι η αδυναμία του κράτους να στείλει εκπαιδευτικούς σε μια σειρά περιοχές.

Έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, που στα σχολεία του βορρά πέρσι, όπου τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους λόγω νερών και λάσπης, όπου δεν είχαν ρεύμα για τρεις μέρες, ζητούσαν να γίνει η τηλεκπαίδευση, αδιαφορώντας για τις συνθήκες που βίωναν εκπαιδευτικοί και μαθητές.

Το ίδιο συμβαίνει και τώρα με το κλείσιμο των σχολείων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Νοιάζεται κανένας αν θα έχουν ρεύμα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί αύριο; Αν οι μαθητές μας έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό; Αν έχουν ίντερνετ; Αν οι εκπαιδευτικοί -ειδικά οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές- έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό; Αν έχουν προλάβει να αδειάσουν τις βαλίτσες τους ή αν έχουν προλάβει να πάνε στη μόνιμη κατοικία τους να τον φέρουν; Πλήρης αδιαφορία για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το μόνο που νοιάζει είναι να σταλούν οι σύνδεσμοι WebEx.

Στις 18.000 χιλιάδες, οι χαμένες ώρες που έχει η Κέρκυρα μέχρι σήμερα από την αρχή της χρονιάς, λόγω των κενών, για τα οποία υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά το Υπουργείο και η Κυβέρνηση… Και κάποιοι «νοιάζονται», να γίνει αύριο WebEx για να μην χαθεί μια μέρα μάθημα ( ! ). Ντροπή και υποκρισία…

Δε θα δεχτούμε, η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται λάστιχο στο όνομα των «έκτακτων συνθηκών» κατά το δοκούν!

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει όλες τις νομοθετικές διατάξεις που γενικεύουν την τηλεκπαίδευση εκτός πανδημίας, στο όνομα των έκτακτων αναγκών. Να αποσύρει τις οδηγίες περί υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης στα σχολεία που κλείνουν λόγω καιρού.

Επαναλαμβάνουμε ότι κανένας νόμος δεν μπορεί να προβλέπει υποχρέωση των εκπαιδευτικών να διαθέτουν τέτοιο εξοπλισμό ή να χρησιμοποιούν δικά τους μέσα.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας στέκεται δίπλα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και καλούμε όλους να ενημερώσουν το σωματείο για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει.

Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό!

Σας στέλνουμε και την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ το ζήτημα.