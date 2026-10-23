Ένταση στο Πανεπιστημίου Πατρών: Χωρίς δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία όσοι δεν πλήρωσαν την εγγύηση των 200 ευρώ
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Σε ένδειξη διαμαρτυρίας φοιτητές έστησαν σκηνή έξω από το γραφείο του πρύτανη, Χρήστου Μπούρα, ζητώντας συνάντηση μαζί του.
Έντονη αγανάκτηση έχει προκαλέσει στη φοιτητική κοινότητα της Πάτρας η απόφαση της πρυτανείας του Πανεπιστήμιου Πατρών να μην δώσει δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία στους δικαιούχους που αρνούνται να πληρώσουν την απαιτούμενη εγγύηση.
Συγκεκριμένα, με τη διαδικασία παράδοσης δωματίων που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, η αρμόδια διεύθυνση αρνήθηκε να παραδώσει τα κλειδιά σε τουλάχιστον έξι δικαιούχους φοιτητές επειδή δεν είχαν να καταβάλουν τα 200 ευρώ που ζητά η πρυτανεία.
Τα γεγονότα, όπως είναι φυσικό, έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση φοιτητών οι οποίοι έστησαν σκηνή έξω από το γραφέιο του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Οι φοιτητές ζητούν συνάντηση με τον Πρύτανη, μέσω αντιπροσωπείας φοιτητών και εκπροσώπων των οικοτρόφων, υποστηρίζοντας ότι το αίτημά τους δεν έχει γίνει δεκτό. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μπούρας διαψεύδει ότι αρνείται να εξετάσει περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας και υποστηρίζει ότι υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού της εγγύησης.
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