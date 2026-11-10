Ελληνικό πανεπιστήμιο στην κορυφή της ρομποτικής: Φοιτητές δημιούργησαν ρομπότ που «διαβάζει» τα αμπέλια και μαζεύει σταφύλια

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Μια σημαντική διεθνή διάκριση, με μια καινοτόμο ρομποτική κατασκευή που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των αμπελώνων, πέτυχαν εννέα φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατακτώντας τη 2η θέση στον διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής Robochallenge 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Η φοιτητική ομάδα UoP Robotics, με έδρα την Πάτρα, ξεχώρισε ανάμεσα σε 18 συμμετοχές από διαφορετικές χώρες, παρουσιάζοντας το «Stafylos», ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα που μπορεί να κινείται μέσα σε αμπελώνες, να εντοπίζει μυκητιασικές ασθένειες σε πραγματικό χρόνο και να συλλέγει καρπούς με τη βοήθεια ρομποτικού βραχίονα. Η κατασκευή αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες με στόχο την ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή στην αγροτική παραγωγή.

Η διεθνής επιτυχία της ομάδας συνοδεύτηκε από επίσημη υποδοχή στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο, όπου τα μέλη της συναντήθηκαν με τον βουλευτή και πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, Δρ. Ντράγκος Γκαμπριέλ Ζησόπουλο, συζητώντας προοπτικές υποστήριξης των επόμενων ερευνητικών και τεχνολογικών τους εγχειρημάτων.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Robotics Team UoP. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

1) 2η ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ROBOCHALLENGE 2026.

Η ομάδα μας UoP Robotics του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα ανέβηκε στο βάθρο του διεθνούς διαγωνισμού Robochallenge 2026, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου στο Πολυτεχνείο Βουκουρεστίου, στη Ρουμανία κατακτώντας τη 2η θέση στην κατηγορία Freestyle Showcase University με το project «Stafylos» ανάμεσα σε 18 συμμετοχές από διάφορες χώρες.

Το Stafylos είναι ένα αυτόνομο ρομποτικό όχημα (UGV) σχεδιασμένο για τη γεωργία ακριβείας (precision viticulture), με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αμπελώνων και την αναβάθμιση της ποιότητας της παραγωγής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής:

Αυτόνομη πλοήγηση ανάμεσα στις σειρές των καλλιεργειών

3D αντίληψη περιβάλλοντος & έγκαιρη διάγνωση μυκητιασικών ασθενειών σε πραγματικό χρόνο

Ρομποτικός βραχίονας συγκομιδής για στοχευμένη και ασφαλή συλλογή καρπών

Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω web & mobile app

Στην υλοποίηση του project εργάστηκαν εννέα φοιτητές από τα Πολυτεχνικά Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα.

Πρόκειται για τους Αθανάσιο Αχυριάτη, Γιώργο Γιαννούλη, Στέφανο τζον Λόντερ, Μικέλ Ντούτι, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Γιώργο Πεγιάζη, Άγγελο- Νικόλαο Πεφάνη, Δημήτριο Πονηρό και Βασίλειο Τούμπα

Η διάκριση αυτή είναι το αποτέλεσμα αμέτρητων ωρών δουλειάς στο εργαστήριο και πίστης στο όραμά μας.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον χορηγό μας, το ΠΛΑΙΣΙΟ – PLAISIO, για την πολύτιμη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τον εξοπλισμό που μας παρείχε σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας!

Συνεχίζουμε δυναμικά για τα επόμενα!

2)Έπειτα από την κατάκτηση της 2ης θέσης στον διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής Robochallenge, 2026 η ομάδα UoP Robotics πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση στο Βουκουρέστι με τον Βουλευτή και Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, Δρ. Ντράγκος Γκαμπριέλ Ζησόπουλο.

Η υποδοχή των μελών της ομάδας στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια στο γραφείο του κ. Ζησόπουλου διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες επιτυχίες και η συνολική δραστηριότητα της UoP Robotics, ενώ εξετάστηκαν συγκεκριμένες προοπτικές αρωγής και έμπρακτης ενίσχυσης των μελλοντικών της εγχειρημάτων, με στόχο την προαγωγή της ακαδημαϊκής καινοτομίας.

Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Δρ. Ζησόπουλο για τη φιλοξενία, την τιμητική υποδοχή και το ουσιαστικό ενδιαφέρον που επέδειξε για το έργο της ομάδας.