Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Νέα πρόσκληση για εκπαιδευτικούς – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

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Από 10 έως 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για κενές θέσεις στα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Ποιοι συμμετέχουν, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται και πότε ανακοινώνονται οι πίνακες.

Τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη κενών και κενωθεισών θέσεων εκπαιδευτικών στα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ενεργοποιεί η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Η νέα πρόσκληση αφορά την επιλογή τακτικών και, όπου απαιτείται, αναπληρωματικών μελών στα ήδη συγκροτημένα ΕΠ.Ε.Σ., καθώς και στα συμβούλια Πειραματικών Σχολείων που χαρακτηρίστηκαν με την υπουργική απόφαση 158255/Δ6/4-12-2025.

Η διαδικασία προβλέπει ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και δυνατότητα υποβολής ενστάσεων πριν από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει από σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, στην υπηρεσία για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών-μελών Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα χρησιμοποιούνται οι προσωπικοί κωδικοί του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμμετάσχουν

Η πρόσκληση απευθύνεται καταρχάς σε εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της απόφασης.

Εφόσον οι εκπαιδευτικοί με θητεία δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων τακτικών και αναπληρωματικών μελών, προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής και από άλλες κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, κατά σειρά προτεραιότητας, μπορούν να εξεταστούν υποψηφιότητες:

Εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στον σχετικό αξιολογικό πίνακα.

Μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν με ολική διάθεση, με βάση τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

Αναπληρωτών εκπαιδευτικών που καλύπτουν λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τη συνολική μοριοδότηση των ακαδημαϊκών τους προσόντων από το ΑΣΕΠ.

Για τις περιπτώσεις αυτές, η κάλυψη των θέσεων προβλέπεται έως τις 21 Ιουνίου 2027 για την Πρωτοβάθμια και έως τις 30 Ιουνίου 2027 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πότε δεν απαιτείται αίτηση

Η πρόσκληση προβλέπει και περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπαιδευτικοί ορίζονται στα ΕΠ.Ε.Σ. χωρίς να προηγηθεί διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, υποδιευθυντές που είναι τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και αναπληρώνουν τον διευθυντή στο ΕΠ.Ε.Σ. δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού.

Εάν σε σχολική μονάδα υπηρετούν δύο υποδιευθυντές, ο νόμιμος αναπληρωτής του διευθυντή τον αναπληρώνει και στο συμβούλιο, ενώ ο δεύτερος μπορεί να συμμετάσχει ως εκπαιδευτικός.

Επιπλέον, όταν υπηρετούν με θητεία δύο εκπαιδευτικοί, πέραν του προϊσταμένου και του υποδιευθυντή, ορίζονται αυτοί ως τακτικά μέλη χωρίς πρόσκληση.

Αν υπηρετεί ένας εκπαιδευτικός με θητεία, ορίζεται ως τακτικό μέλος και η δεύτερη θέση μπορεί να καλυφθεί από τον υποδιευθυντή, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρόσκλησης.

Τα δικαιολογητικά για τους υποψηφίους

Διαφορετικά δικαιολογητικά προβλέπονται ανάλογα με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών.

Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία απαιτούνται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά ακαδημαϊκών προσόντων και εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr για την ακρίβεια των στοιχείων και τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ιδιαίτερες οδηγίες δίνονται για την τεκμηρίωση επιστημονικών δημοσιεύσεων, βιβλίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και εισηγήσεων σε συνέδρια, με την υποβολή των αντίστοιχων αρχείων PDF.

Για τους αποσπασμένους, τους εκπαιδευτικούς με ολική διάθεση και τους αναπληρωτές απαιτούνται βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση, τα οποία αναρτώνται στην προβλεπόμενη ενότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Πώς γίνεται η μοριοδότηση

Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία, η επιλογή βασίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες κριτηρίων: τα ακαδημαϊκά προσόντα και την προσφορά τους στη σχολική μονάδα.

Η προσφορά στο σχολείο αξιολογείται με βάση τη συμμετοχή σε πρακτική άσκηση και mentoring φοιτητών, τη λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων καινοτομίας και δημιουργικότητας, την ανάληψη καθηκόντων Σχολικού Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και τη συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες ανά έτος, ενώ για μικρότερα χρονικά διαστήματα προβλέπεται αναλογικός υπολογισμός ανά τρίμηνο.

Η συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών αποδίδει μία μονάδα εφάπαξ.

Η αποτίμηση των ακαδημαϊκών προσόντων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της πρόσκλησης.

Πότε αναρτώνται οι πίνακες και πότε υποβάλλονται ενστάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι αρμόδιες Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων εξετάζουν τις υποψηφιότητες και προχωρούν στη μοριοδότηση και κατάταξη των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

20 Νοεμβρίου 2026: Έως την ημερομηνία αυτή επικυρώνονται και αναρτώνται οι πίνακες μοριοδότησης στις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

25 Νοεμβρίου 2026, στις 16:00: Λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Εντός δύο ημερών: Οι αρμόδιες επιτροπές εξετάζουν τις ενστάσεις.

30 Νοεμβρίου 2026: Προβλέπεται η ανάρτηση των τελικών αξιολογικών πινάκων και η έκδοση των αποφάσεων ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών.

Οι πίνακες μοριοδότησης αναρτώνται χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους.

Ποιος είναι ο ρόλος των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων

Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια αποτελούν πενταμελή όργανα που έχουν την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Στη σύνθεσή τους συμμετέχουν μέλος ΔΕΠ ελληνικού πανεπιστημίου ως πρόεδρος, ο αρμόδιος Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο διευθυντής ή προϊστάμενος της σχολικής μονάδας και δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων τους περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός ερευνητικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, η λειτουργία ομίλων, η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων για την αναμόρφωση των προγραμμάτων.

Τα συμβούλια συμμετέχουν επίσης σε διαδικασίες που αφορούν την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, την κατάρτιση αξιολογικών πινάκων για αποσπάσεις, την εισήγηση για τον αριθμό εισακτέων μαθητών και την αξιοποίηση οικονομικών πόρων.

Η συμμετοχή εκπαιδευτικών στα ΕΠ.Ε.Σ. μοριοδοτείται στο πεδίο της διοικητικής και υποστηρικτικής εμπειρίας.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας

Μετά την οριστικοποίηση των πινάκων, οι αποφάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών διαβιβάζονται στη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, η οποία προχωρά στην ανασυγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ.

Η διάρκεια της θητείας εξαρτάται από την κατηγορία και τον χρόνο χαρακτηρισμού κάθε σχολικής μονάδας.

Για τα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν Πρότυπα ή Πειραματικά με την υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου 2025, η τετραετής θητεία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης συγκρότησης και ολοκληρώνεται την αντίστοιχη ημερομηνία του 2030.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην πρόσκληση και στα παραρτήματά της για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, τις διαθέσιμες θέσεις και τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής.