Σχολεία: Πότε κλείνουν λόγω Χριστουγέννων και πότε επιστρέφουν ξανά οι μαθητές

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Δεκαπέντε ημέρες χωρίς μαθήματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς τα Χριστούγεννα του 2026. Πότε κλείνουν τα σχολεία και γιατί η επιστροφή στις 8 Ιανουαρίου έχει μια ιδιαίτερη ημερολογιακή συγκυρία.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές των σχολείων, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να ετοιμάζονται για μια ανάπαυλα 15 ημερών από τα μαθήματα. Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες, ωστόσο, κρύβει φέτος μια ιδιαιτερότητα, καθώς τα σχολεία θα ανοίξουν Παρασκευή, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μόλις μία ημέρα μαθημάτων πριν από το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2027.

Σύμφωνα με το καθιερωμένο σχολικό ημερολόγιο, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις γιορτές θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026, ενώ από την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, ξεκινά επισήμως η περίοδος των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ισχύει για όλες τις σχολικές βαθμίδες, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά έως τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

Χριστούγεννα 2026: Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν γονείς και μαθητές

Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές διαρκούν συνολικά 15 ημερολογιακές ημέρες, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο οι επίσημες αργίες όσο και τα Σαββατοκύριακα.

Αναλυτικά, οι βασικές ημερομηνίες είναι οι εξής:

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026: Τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις γιορτές.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026: Έναρξη των χριστουγεννιάτικων διακοπών.

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026: Χριστούγεννα.

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027: Πρωτοχρονιά.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027: Θεοφάνια.

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027: Τελευταία ημέρα των σχολικών διακοπών.

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027: Επαναλειτουργία των σχολείων.

Η ιδιαιτερότητα με την επιστροφή στα σχολεία

Η φετινή σχολική επιστροφή παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα ημερολογιακή συγκυρία, καθώς η 8η Ιανουαρίου 2027 πέφτει Παρασκευή.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες για μία μόνο ημέρα, πριν ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Ιανουαρίου.

Έτσι, παρότι τα μαθήματα επαναρχίζουν επισήμως στις 8 Ιανουαρίου, η πρώτη πλήρης σχολική εβδομάδα του νέου έτους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2027.

Τι προβλέπεται για τις σχολικές διακοπές

Η διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων δεν καθορίζεται κάθε χρόνο με νέα απόφαση, αλλά προκύπτει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των σχολείων.

Η εορταστική περίοδος κατά την οποία δεν πραγματοποιούνται μαθήματα αρχίζει στις 24 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Ιανουαρίου, με την επαναλειτουργία των σχολείων να πραγματοποιείται στις 8 Ιανουαρίου.

Επομένως, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα απολαύσουν φέτος 15 συνεχόμενες ημέρες χωρίς μαθήματα, ενώ η πρώτη εβδομάδα επιστροφής θα περιλαμβάνει μόνο την Παρασκευή, πριν από την κανονική επανέναρξη του εβδομαδιαίου προγράμματος από τις 11 Ιανουαρίου.